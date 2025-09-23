Valmadrera. Grande successo al cineteatro Artesfera per lo spettacolo dialettale benefico della Juventus Nova

Una serata di teatro e solidarietà a sostegno del Fondo Beppe Silveri e delle missioni

VALMADRERA – Al cineteatro Artesfera di Valmadrera, lo spettacolo dialettale della Compagnia Juventus Nova di Belledo ha richiamato un’ampia e calorosa partecipazione di pubblico.

“Da molti anni questa serata a scopo benefico devolve l’incasso al Fondo Beppe Silveri e alle missioni, istituito per onorare la memoria e l’attenzione che il nostro amico Beppe Silveri, scomparso nel 2007, dedicava ai missionari e alle missionarie della nostra parrocchia” spiegano i responsabili del Fondo.

I coordinatori del Fondo, oltre a ringraziare i membri della Compagnia Teatrale, hanno voluto ricordare la generosità di molti valmadreresi che sostengono questa iniziativa, in particolare il Gruppo Donne di S. Agata e le donne dei “Ravioli”, entrambe legate all’Operazione Matogrosso.

La commedia “Che Rebelott…Per Quater Ghej” ha riscosso un grande successo di applausi, offrendo al pubblico una serata piacevole e coinvolgente, all’insegna della memoria e della valorizzazione del prezioso dialetto lecchese.