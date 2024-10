Valmadrera: grande successo per Juventus Nova a favore del Fondo Beppe Silveri

Oltre trecento persone hanno riempito il Cinema Teatro Parrocchiale Artesfera

L’evento ha fruttato un totale di oltre 1.700 euro

VALMADRERA – Oltre trecento persone hanno riempito il Cinema Teatro Parrocchiale Artesfera per assistere a uno spettacolo di teatro dialettale offerto dalla compagnia lecchese Juventus Nova, il cui obiettivo era raccogliere fondi per il fondo Beppe Silveri per le Missioni.

L’evento ha avuto un grande successo, portando a un risultato finale di oltre 1.700 euro. Prima dell’inizio dello spettacolo, il presidente del fondo, Beppe Canali, ha preso la parola per sottolineare come, negli anni, grazie al ricordo di Beppe, siano stati raccolti circa 130 mila euro, somme destinate a missionari, laici e associazioni impegnate nelle Missioni.

Successivamente, il sindaco Cesare Colombo, presente insieme agli assessori Bosisio e Rusconi, ha evocato la figura solare di Beppe, sottolineando quanto sia bello ricordarlo con un sorriso.

Infine, gli organizzatori dello spettacolo concludono: “L’evento ha ricevuto un caloroso applauso, grazie alla straordinaria bravura dei protagonisti e alla conferma che il nostro dialetto è ancora molto apprezzato”.