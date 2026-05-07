Valmadrera, il 9 maggio “Alberi Maestri Kids” per le famiglie al Fatebenefratelli

Uno spettacolo immersivo tra natura e sensi nell’ambito di “Cantieri di Cultura del Polo Lago”

Sabato 9 maggio alle 10 e alle 11, prenotazione obbligatoria

VALMADRERA – Valmadrera si prepara a diventare protagonista della cultura per l’infanzia con uno degli appuntamenti più attesi di “Cantieri di Cultura del Polo Lago”. Sabato 9 maggio, al Centro Culturale Fatebenefratelli, andrà in scena lo spettacolo “Alberi Maestri Kids”, produzione di Campsirago Residenza.

Si tratta di un’esperienza immersiva e sensoriale pensata per i più piccoli, che attraverso una narrazione fatta di suoni, incontri immaginari e suggestioni accompagnerà i bambini alla scoperta del mondo degli alberi e delle piante, esplorandone complessità e “intelligenza naturale”.

L’iniziativa prevede due repliche nella mattinata, alle 10.00 e alle 11.00, entrambe su prenotazione obbligatoria.