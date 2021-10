Il ringraziamento in apertura del Consiglio comunale a Valmadrera

Rusconi: “Ancora una volta Romeo Sozzi ha portato in alto il nome della nostra città”

VALMADRERA – Un sentito grazie a Romeo Sozzi per aver portato, ancora una volta, in alto il nome della città di Valmadrera. Il sindaco Antonio Rusconi ha voluto ringraziare l’altra sera, in apertura di consiglio comunale, il noto designer e artista Romeo Sozzi per aver partecipato, mercoledì 29 settembre, all’inaugurazione al Quirinale della mostra “Quirinale contemporaneo”. Un’esposizione, realizzata per i 75 anni della Repubblica, al cui vernissage hanno preso parte il presidente Sergio Mattarella e il ministro alla cultura Dario Franceschini. All’interno dell’esposizione, tre lampade da terra Higgs disegnate da Piero Castiglioni nel 2017.

“Penso ci accomuni un ringraziamento unanime a Romeo Sozzi per aver dato ancora una volta un’ immagine positiva della nostra comunità di Valmadrera. Mi sono congratulato con lui e l’ ho sentito particolarmente emozionato” le parole del sindaco Rusconi in consiglio.