Valmadrera inaugura il 2026 con il Gran Concerto della Lake Como Orchestra

Una serata di grande musica sotto la direzione del Maestro Roberto Gianola

Appuntamento a sabato 3 gennaio alle 21

VALMADRERA – La sala della Comunità ArteSfera, in collaborazione con il Comune di Valmadrera e LTM – Lecchese Turismo Manifestazioni, inaugura il nuovo anno con il Gran Concerto della Lake Como Orchestra, in programma sabato 3 gennaio alle ore 21 presso il Cinema Teatro ArteSfera di Valmadrera.

Dopo il grande successo dello scorso anno, con il tutto esaurito e un’affluenza straordinaria di pubblico, la Lake Como Orchestra torna a Valmadrera sotto la direzione del Maestro Roberto Gianola. Composta da musicisti di altissimo livello, l’orchestra è apprezzata per la qualità delle esecuzioni e per i programmi capaci di unire rigore artistico e coinvolgimento del pubblico, ripercorrendo alcune delle pagine più celebri del repertorio sinfonico e operistico.

Il Gran Concerto è ormai una tradizione per la comunità di Valmadrera e un appuntamento di grande richiamo culturale per l’intero territorio. Una serata all’insegna della grande musica, pensata per inaugurare il nuovo anno con eccellenza artistica e coinvolgimento del pubblico, a conferma del valore culturale di un evento che continua a suscitare entusiasmo e apprezzamento.

I biglietti, al costo di 10 euro, possono essere prenotati sul sito www.artesfera.it.