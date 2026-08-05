Valmadrera, incendio al Moregallo: annullato il cinema all’aperto

Rinviata a data da destinarsi la proiezione prevista per questa sera, 5 agosto

La scelta dettata dal fatto che le operazioni di spegnimento dell’incendio sono ancora in corso rendendo impossibile godere di una serena serata culturale all’aria aperta

VALMADRERA – Rinviata a data da destinarsi la proiezione di “Penelope” prevista per questa sera, mercoledì 5 agosto, al centro culturale Fatebenefratelli.

“L’Amministrazione Comunale ha deciso in via preventiva, considerando il protrarsi delle azioni di spegnimento dell’incendio del Moregallo e l’impossibilità di godere di una serena serata culturale all’aria aperta, di rimandare a data da destinarsi la proiezione del film Parthenope prevista per questa sera presso il Centro Culturale Fatebenefratelli – precisa l’assessore alla Cultura Marcello Butti – . Si ringrazia LTM per la collaborazione organizzativa e tutti gli interessati per la comprensione”.

L’amministrazione comunale fa sapere che nei prossimi giorni verranno forniti aggiornamenti sulla data destinata al recupero.