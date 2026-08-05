Valmadrera, incendio al Moregallo: annullato il cinema all’aperto

Rinviata a data da destinarsi la proiezione prevista per questa sera, 5 agosto
La scelta dettata dal fatto che le operazioni di spegnimento dell’incendio sono ancora in corso rendendo impossibile godere di una serena serata culturale all’aria aperta
VALMADRERA – Rinviata a data da destinarsi la proiezione di “Penelope” prevista per questa sera, mercoledì 5 agosto, al centro culturale Fatebenefratelli.
“L’Amministrazione Comunale ha deciso in via preventiva, considerando il protrarsi delle azioni di spegnimento dell’incendio del Moregallo e l’impossibilità di godere di una serena serata culturale all’aria aperta, di rimandare a data da destinarsi la proiezione del film Parthenope prevista per questa sera presso il Centro Culturale Fatebenefratelli – precisa l’assessore alla Cultura Marcello Butti – . Si ringrazia LTM per la collaborazione organizzativa e tutti gli interessati per la comprensione”.
L’amministrazione comunale fa sapere che nei prossimi giorni verranno forniti aggiornamenti sulla data destinata al recupero.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.