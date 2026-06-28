Valmadrera. “La Piccola Rassegna” approda al Fatebenefratelli il 5 luglio

Domenica 5 luglio va in scena il pluripremiato spettacolo della compagnia Teatro E

“L’occhio invisibile” incarna una riflessione distopica sulla sorveglianza digitale

VALMADRERA – La Città di Valmadrera conferma anche per il 2026 la propria adesione a La Piccola Rassegna, il progetto teatrale itinerante curato da StendArt Teatro, giunto quest’anno alla sua settima edizione.

La rassegna, che coinvolge diversi Comuni del territorio lecchese e brianzolo, si è affermata negli anni come un appuntamento culturale di riferimento, capace di portare sul territorio spettacoli di qualità e compagnie professionali provenienti da tutta Italia.

L’appuntamento valmadrerese del 2026 è in programma domenica 5 luglio alle ore 21.00 presso il Centro Culturale Fatebenefratelli. Andrà in scena lo spettacolo “L’Occhio Invisibile” della compagnia Teatro E.

Lo rappresentazione teatrale, vincitore del Premio Fantasio 2024, affronta con linguaggio contemporaneo il tema della sicurezza percepita e del controllo sociale, ispirandosi alla distopia di 1984 di George Orwell. Al centro della narrazione c’è SuperSure, un sistema di allarme che promette protezione assoluta in cambio della cessione dei dati personali: una metafora potente e attuale sul rapporto tra paura, libertà e sorveglianza.

Regia: Alberto Oliva Testo: Gianfilippo Maria Falsina e Alberto Oliva Con: Gea Rambelli e Gianfilippo Maria Falsina. Partecipazione digitale: Giulia Rachiele Mazza. Scenografia: Francesca Ghedini. Produzione: Teatro E.

L’ingresso è a offerta libera. È raccomandata la prenotazione ai contatti: lapiccolarassegna@gmail.com – 339 5710559

La Piccola Rassegna è realizzata con il sostegno dei Comuni aderenti e con il patrocinio di numerose realtà culturali del territorio, confermando la volontà condivisa di promuovere il teatro come occasione di crescita, riflessione e partecipazione comunitaria.