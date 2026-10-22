Valmadrera. L’artista Ersy Dell’Oro in mostra nella città gemella di Weissenhorn

Continuano le attività nell’ambito dei progetti culturali del comitato gemellaggi

La mostra verrà inaugurata nella serata di venerdì 23 ottobre

VALMADRERA – Continuano le attività nell’ambito dei progetti culturali del comitato gemellaggi di Valmadrera. Stavolta protagonista è l’arte: infatti alcune opere dell’artista Ersy Dell’Oro saranno esposte in una mostra nel palazzo municipale della città di Weissenhorn in una mostra interamente dedicata al noto artista valmadrerese, dal titolo ‘Nel segno dell’Arlecchino’. La mostra viene inaugurata nella serata di venerdì 23 ottobre nella sala delle cerimonie del Municipio di Weissenhorn, con il saluto della sindaca di Weissenhorn Frau Kerstin Lutz, alla presenza dei tre figli dell’artista e della moglie Maria, custode delle opere.

Il merito di questa realizzazione è di Matthias Kunze, membro del direttivo del comitato gemellaggi ‘Freunde Valmadreras’, che un anno fa in occasione di un evento europeo organizzato a Valmadrera, era stato ospite della famiglia Dell’Oro. Quale esperto di arte, Matthias è rimasto colpito dalle opere mostrate e ha proposto di far conoscere l’ artista alla città di Weissenhorn, gemellata con Valmadrera ormai da 9 anni. Così si è preso carico dell’intera organizzazione dell’evento, dalla scelta delle opere al relativo trasporto e infine alla collocazione delle stesse nel salone del modernissimo municipio della città tedesca. Matthias, direttore del museo civico di Weissenhorn si era già fatto carico di portare a Valmadrera due anni fa le opere di un artista contemporaneo bavarese, Norbert Riggenmann nello spazio mostre del Fatebenefratelli.

La mostra nel municipio di Weissenhorn sarà aperta al pubblico dal 24 ottobre al 15 novembre, data di chiusura non casuale in quanto quel week-end saranno presenti a Weissenhorn gli studenti della scuola di cucina del CFP A. Moro per la tradizionale ‘Serata Italiana’ e cureranno anche il rinfresco finale a conclusione dell’evento. Alla chiusura sarà presente anche il sindaco di Valmadrera Cesare Colombo, la responsabile del comitato gemellaggi Fiorenza Pelucchi, altri componenti del comitato gemellaggio e vari cittadini valmadreresi.