Incontri pomeridiani per condividere emozioni e riflessioni sui libri

Il prossimo appuntamento è in programma il 25 febbraio

VALMADRERA – Nuovi orari per il Gruppo di Lettura in presenza presso la Biblioteca di Valmadrera, che diventa pomeridiano. Nel 2020, la Biblioteca ha avviato la formazione di due Gruppi di Lettura: uno dedicato agli incontri in presenza e l’altro con appuntamenti “online”.

“La lettura è un atto solitario, profondamente personale. Tuttavia, le emozioni, gli entusiasmi, le delusioni e le riflessioni che un libro suscita spesso desiderano essere condivisi, ed è così che nascono i gruppi di lettura. Dopo aver scelto insieme il libro da leggere nel mese successivo, i partecipanti si incontrano per scambiare impressioni e riflessioni, arricchendo così l’esperienza della lettura” spiegano gli organizzatori dell’iniziativa.

Dopo cinque anni di attività, il Gruppo di Lettura cambia orario: gli incontri si spostano infatti al pomeriggio, anziché in orario serale. Da ora in poi, il Gruppo di Lettura si terrà tutti gli ultimi martedì del mese, dalle 14.30 alle 16.30, presso la Sala Ingresso dello Spazio Espositivo FBF (Centro Culturale Fatebenefratelli).

