Valmadrera. Nuovo appuntamento con la rassegna dedicata agli scrittori locali

Venerdì, 3 luglio, il terzo incontro con quattro scrittori del territorio
L’evento sarà presentato e moderato da Elisa Micciché
VALMADRERA – La Città di Valmadrera e la Biblioteca Civica proseguono la Rassegna Scrittori Locali 2026. Il ciclo di appuntamenti dedicati agli autori del territorio che hanno pubblicato opere tra il 2024 e il 2026.
L’iniziativa, ospitata negli spazi del Centro Culturale Fatebenefratelli, intende valorizzare la produzione libraria locale e promuovere la lettura come occasione di incontro e dialogo. Il terzo incontro si terrà venerdì 3 luglio 2026, dalle 17.30 alle 19.30 e sarà presentato e moderato da Elisa Micciché.
L’appuntamento vedrà la partecipazione di quattro autori, ciascuno con un’opera che affronta temi e generi differenti, offrendo un panorama ricco e articolato della narrativa contemporanea locale:
- Monica Milanta – Io sono la mia scelta – ore 17.30. Un percorso narrativo e introspettivo che invita a riflettere sul valore delle scelte personali, sulla libertà interiore e sulla possibilità di costruire consapevolmente il proprio cammino. Il volume intreccia racconti ed elementi di coaching, proponendo strumenti utili alla crescita personale.
- Valentina Marcias – Il silenzio delle streghe di Piuro – ore 18.00. Ambientato nel 1618, dopo la frana che distrusse Piuro, il romanzo segue la vicenda di Margherita Tognona, figlia di una donna accusata di stregoneria. Una storia che esplora superstizione, paura e ingiustizia, restituendo voce a una pagina drammatica della storia locale.
- Enrico Rigamonti – Il coraggio della libertà – ore 18.30. Un romanzo storico ambientato nel 1261, a Belluno, dove Flavia, giovane nobildonna dal carattere ribelle, affronta intrighi politici e conflitti personali nel tentativo di conquistare autonomia e libertà in un mondo che non concede spazio al cambiamento.
- Lidia Mauri – Our alternative end – ore 19.00. Una storia contemporanea che segue Ariel, quattordicenne alle prese con emozioni, identità e fragilità dell’adolescenza. Un racconto di crescita, coraggio e ricerca di sé, che affronta con sensibilità i temi del disagio giovanile e dell’espressione personale.
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