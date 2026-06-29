Valmadrera. Nuovo appuntamento con la rassegna dedicata agli scrittori locali

Venerdì, 3 luglio, il terzo incontro con quattro scrittori del territorio

L’evento sarà presentato e moderato da Elisa Micciché

VALMADRERA – La Città di Valmadrera e la Biblioteca Civica proseguono la Rassegna Scrittori Locali 2026. Il ciclo di appuntamenti dedicati agli autori del territorio che hanno pubblicato opere tra il 2024 e il 2026.

L’iniziativa, ospitata negli spazi del Centro Culturale Fatebenefratelli, intende valorizzare la produzione libraria locale e promuovere la lettura come occasione di incontro e dialogo. Il terzo incontro si terrà venerdì 3 luglio 2026, dalle 17.30 alle 19.30 e sarà presentato e moderato da Elisa Micciché.

L’appuntamento vedrà la partecipazione di quattro autori, ciascuno con un’opera che affronta temi e generi differenti, offrendo un panorama ricco e articolato della narrativa contemporanea locale: