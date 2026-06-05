Valmadrera. Nuovo appuntamento con “Scrittori Locali”: cinque autori protagonisti al Fatebenefratelli

Venerdì 12 giugno al Fatebenefratelli saranno presentate le opere di Cristina Ghislanzoni, Luigi Sabadini e Fabrizio Chierichetti, Clara Prandi e Valeria Burgan

Romanzi, fiabe, racconti illustrati e gialli nel secondo appuntamento della rassegna dedicata agli scrittori del territorio

VALMADRERA – Prosegue la rassegna “Scrittori Locali 2026”, il ciclo di incontri promosso dalla Città di Valmadrera e dalla Biblioteca Civica per valorizzare gli autori del territorio che hanno pubblicato opere tra il 2024 e il 2026.

Il secondo appuntamento è in programma venerdì 12 giugno, dalle 16.45 alle 18.45, presso lo Spazio FBF del Centro Culturale Fatebenefratelli. L’iniziativa punta a promuovere la produzione libraria locale e a favorire occasioni di incontro e dialogo attraverso la lettura.

Nel corso dell’incontro saranno presentate quattro opere che spaziano tra generi e temi differenti. Cristina Ghislanzoni proporrà “Le parole hanno un profumo segreto”, romanzo ambientato sul ramo lecchese del Lago di Como che racconta il percorso di crescita di Mino tra affetti, fragilità, poesia e musica.

Spazio poi a “Il viaggio di Emmsì” di Luigi Sabadini e Fabrizio Chierichetti, presentato da Rebecca Bazzi, Web Editor di Lecco Channel e Lecco4Children. Il libro racconta il viaggio della creatura Emmsì, nata dal Lago di Como, attraverso fiumi e mari per scoprire il valore dell’acqua e l’importanza della sua tutela.

Clara Prandi presenterà invece “Morte in grigio chiaro”, un giallo ambientato tra la Calabria e la provincia di Lecco, in cui il maresciallo Vincenzo Pepe si trova a indagare tra passioni, segreti e un piano criminale inatteso.

A chiudere la panoramica sarà Valeria Burgan con “Il sole esiste per tutti”, una fiaba moderna che racconta il viaggio di Sole alla ricerca della propria forza interiore attraverso incontri e segnali che lo accompagnano verso una nuova consapevolezza.

La partecipazione all’incontro è libera e aperta a tutta la cittadinanza. Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca Civica di Valmadrera al numero 0341 205112 o all’indirizzo email biblioteca@comune.valmadrera.lc.it.