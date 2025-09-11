Valmadrera ospita la presentazione del romanzo “Un milione di scale”

Romanzo di Giacinta Cavagna di Gualdana

Appuntamento a domenica 21 settembre alle 17

VALMADRERA – Il Comune di Valmadrera, in collaborazione con La Libreria Volante di Lecco e la famiglia Gavazzi, propone un appuntamento speciale per domenica 21 settembre, alle ore 17, nella splendida cornice di Villa Gavazzi.

Ospite d’eccezione a Villa Gavazzi sarà Giacinta Cavagna di Gualdana, docente di Storia dell’Arte all’Università degli Studi di Milano, che presenterà il suo nuovo romanzo “Un milione di scale” (Neri Pozza), in uscita a settembre.

Dopo il grande successo del suo esordio narrativo “La fabbrica delle tuse”, Cavagna torna con un’appassionante saga familiare che ripercorre la storia dei fratelli Bocconi e la nascita de La Rinascente, icona dello shopping italiano e internazionale, vetrina di stile e motore di innovazione nel costume e nella società.

“Il romanzo ricostruisce in modo documentato e avvincente le vicende di tre generazioni di donne, Bice, Eleonora e Cristina, rispettivamente nonna, madre e figlia, che, lavorando tra le maestose scale de La Rinascente, costruiscono il proprio futuro in un’Italia in rapida trasformazione tra Ottocento e Novecento. Un intreccio di sogni, ambizioni e vita quotidiana, dove la storia personale si intreccia con quella imprenditoriale, dando vita a un affresco vivido e appassionante” spiegano gli organizzatori.

L’incontro si terrà nel cortile di Villa Gavazzi (via Manzoni 4), offrendo al pubblico l’opportunità di unire la scoperta del patrimonio storico-artistico di Valmadrera a un momento di approfondimento letterario.

L’appuntamento sarà introdotto dall’Avv. Francesca Rota, attuale Presidente di Silea, nonché due volte Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lecco e del Rotary Club Lecco.

Giacinta Cavagna di Gualdana è storica dell’arte e docente all’Università degli Studi di Milano, specializzata nelle arti decorative del Novecento. Il suo romanzo d’esordio, La fabbrica delle tuse, ha ottenuto un ampio successo di pubblico e critica.