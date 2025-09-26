Valmadrera. Porte aperte alla musica con l’Open Day della Scuola Allievi

Un’occasione per conoscere insegnanti, strumenti e corsi

L’Open Day si svolgerà sabato 27 settembre

VALMADRERA – Un pomeriggio all’insegna della musica e della formazione attende la cittadinanza sabato 27 settembre, dalle 15 alle 18, presso la sede di via San Martino: è l’Open Day della Scuola Allievi, iniziativa promossa dal Corpo Musicale Santa Cecilia di Valmadrera per far conoscere strumenti, corsi e insegnanti, e avvicinare bambini, ragazzi e famiglie al mondo della banda musicale.

L’iniziativa rappresenta un’occasione ideale per scoprire da vicino le attività della scuola, incontrare gli insegnanti, conoscere gli strumenti musicali e ottenere tutte le informazioni sui corsi in partenza. Nel corso del pomeriggio, i partecipanti potranno assistere a dimostrazioni pratiche e provare personalmente alcuni strumenti.

A rendere ancora più speciale il pomeriggio sarà l’esibizione della Junior Band, il gruppo giovanile del Corpo Musicale, composto proprio dagli allievi della scuola: un’occasione per ascoltare dal vivo l’entusiasmo, la passione e l’impegno dei giovani musicisti.

L’Open Day è aperto a tutti, dai bambini agli adulti, sia a chi si avvicina per la prima volta al mondo della musica, sia a chi desidera approfondire il proprio percorso musicale.