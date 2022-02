Valmadrera, presentato il ricco calendario degli eventi culturali

Musica, teatro, letteratura: ampia la proposta culturale per la primavera

Rilanciato il Concorso di Poesia e Fotografia “Nis Il Poeta” in collaborazione con le associazioni del paese

VALMADRERA – È stato approvato dalla Giunta comunale di Valmadrera nella seduta dello scorso mercoledì il calendario di proposte culturali messo a punto dall’Assessorato alla Cultura e dall’Assessorato ai servizi bibliotecari per i prossimi mesi.

Tra le iniziative programmate si segnala l’adesione all’iniziativa di invito alla lettura sul tema “La crisi dell’io nella letteratura dell’Otto-Novecento”, promossa dall’Associazione La semina di Merate in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano ed altri Enti pubblici. Nell’ambito di tale iniziativa verranno ospitate due serate del ciclo itinerante presso il Centro Culturale Fatebenefratelli il 22 febbraio (dedicata a Virginia Woolf) e il 15 marzo (dedicata a Robert Musil).

Tra fine aprile e maggio si terrà il Festival musicale, coordinato dal Maestro Rocco Carbonara e articolato su 3 eventi: il 30 aprile “Le vocalità di Freddie Mercury, attraverso la musica e la storia dei Queen”; il 7 maggio “Musica in salotto” e 14 maggio “Sonata macabra, ovvero un clarinetto per Dylan Dog”.

Il Festival verrà integrato da un ulteriore evento di musica lirica, in collaborazione con l’associazione Spyrabilia nell’ambito della loro rassegna ”Estate lirica” e da un ciclo di tre concerti di gruppi giovanili emergenti del territorio, con l’obiettivo di fornire ai cittadini, di fasce età diversa, uno spaccato di generi musicali anche tramite un accompagnamento all’ascolto. Se possibile, inoltre, verrà ripristinata a fine maggio la “Rassegna dei Giovani musicisti del territorio” in collaborazione con il Corpo musicale Santa Cecilia di Valmadrera .

Presso il Centro Culturale Fatebenefratelli, sia pure con i limiti di accessibilità derivanti dai lavori in corso, si svolgeranno la “Mostra/Laboratorio” dell’artista Rosalba Citera, la mostra fotografica “Immagini” promossa dal Centro Fotografico di Valmadrera e un evento artistico/espositivo all’aperto promosso in collaborazione con il Rotary “A. Manzoni” di Lecco, che si terrà nell’Orto Botanico.

I servizi bibliotecari affiancheranno alla preziosa attività ordinaria alcune iniziative di promozione alla lettura accomunate dall’obiettivo di rilanciare proposte ordinarie per riavvicinare i lettori che non hanno più frequentato la biblioteca causa emergenza Covid o coloro che hanno usufruito dei servizi bibliotecari meno frequentemente.

In particolare si riprenderanno le collaborazioni in presenza con le scuole per prestiti di classe, visite guidate, laboratori e il concorso “Per un pugno di libri”, promosso dall’associazione Filo Teatro e previsto nel piano per il Diritto allo studio. Inoltre, i gruppi di lettura si terranno in presenza e alle tradizionali letture animate pomeridiane, per una fascia prescolare, si introdurranno anche nuove tipologie partendo da una in lingua inglese.

Riprenderanno inoltre gli “incontri con gli autori” dal vivo che saranno proposti secondo formule rinnovate, più moderne e accattivanti. In particolare è stato programmato il “Progetto Verga” allo scopo di favorire la conoscenza di uno maggiori autori della lettura italiana e internazionale. Significativa sarà la collaborazione con una classe del C.F.P. ”Aldo Moro” (afferente alla Fondazione Parmigiani) che frequenterà le lezioni sul Verga insieme ad un pubblico di età differente, con un conseguente confronto intergenerazionale all’insegna della coesione sociale.

Con il “Progetto blogger”, nel mese di marzo, verrà proposto un incontro-dialogo con tre donne rispettivamente commerciante, scrittrice e artista che si sono avvalse di vari tipi di social per rilanciare la loro attività in epoca Covid: per promuovere consapevolmente prodotti, per auto pubblicare i propri romanzi riscuotendo successo, per far conoscere l’arteterapia e farne comprendere la valenza come materia di insegnamento nelle classi e nelle carceri.

Ulteriore progetto in tarda primavera riguarderà gli “Incontri gli editori locali” per far conoscere editori di qualità che lavorano nel territorio, spesso non sufficientemente noti ed apprezzati, ma che propongono lavori di qualità al fine di far meglio conoscere e apprezzare il territorio con le sue peculiarità.

Proseguirà, inoltre, la collaborazione alla migliore riuscita della Stagione Teatrale 2022 “Il gioco delle parti”, promossa dalla Parrocchia di Valmadrera tramite il Centro Artesfera con cinque spettacoli (22/1 – 19/2 – 12/2 -19/3 – 23/4) e con alcune iniziative correlate di approfondimento delle tematiche affrontate negli eventi teatrali, in particolare in occasione della Giornata della donna.

Infine non mancherà il Concorso di Poesia e Fotografia “Nis Il Poeta Edizione 2022“, in collaborazione con alcune associazioni valmadreresi.