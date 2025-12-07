Valmadrera, presentato il volume “La Divina Cumedia, L’Infernu”

La presentazione del libro è avvenuta sabato mattina a Valmadrera

Il volume, una trasposizione in dialetto dell’opera di Dante, è stato realizzato da Vincenzo Dell’Oro e Gianni Magistris con le illustrazioni di Romeo Sozzi

VALMADRERA – Presentazione sabato mattina, 6 dicembre, al centro Culturale Fatebenefratelli, del prezioso volume “La Divina Cumedia, L’Infernu”, trasposizione in dialetto lecchese della famosa opera di Dante, realizzata da Vincenzo Dell’Oro e Gianni Magistris con le illustrazioni di Romeo Sozzi.

Nel saluto iniziale, l’assessore Antonio Rusconi ha evidenziato la ricercatezza di quest’opera e come Vincenzo e Gianni, proseguendo l’opera di Achille Dell’Oro, abbiano cercato di recuperare e custodire tutto il prezioso patrimonio della storia valmadrerese ribadendo anche il valore del dialetto. Non solo. Rusconi ha poi proseguito ricordando che Romeo Sozzi, oggi famoso in tutto il mondo per la sua attività imprenditoriale e di designer, era nato come pittore e aveva realizzato in gioventù numerose mostre.

Sono poi intervenuti Gianni Magistris, che ha ricordato il lungo percorso di quest’opera di oltre due anni e mezzo, sottolineando come il ricavato dell’iniziativa sarà destinato al fondo di solidarietà Ultreya che ricorda il giovane medico Luca Magistris. Infine Romeo Sozzi ha ripercorso la ricerca di diverse idee per illustrare oggi i canti dell'”Inferno”, sottolinendo come questl lavro gli abbia fatto riscoprire la passione per dipingere. Al termine della presentazione Vincenzo Dell’Oro ha letto la versione dialettale del primo canto.