Valmadrera. Rassegna “Raccontami la montagna” e inaugurazione nuova sede del Cai

Durante l’evento è stata ufficialmente inaugurata la nuova sede del Cai di Valmadrera

L’ultimo appuntamento della rassegna si svolgerà sabato 19 ottobre

VALMADRERA – Nella suggestiva cornice del Centro Culturale Fatebenefratelli a Valmadrera, si è svolto il terzo incontro della prima edizione del Festival “Raccontami la montagna“, un’iniziativa organizzata dalla Biblioteca Comunale di Valmadrera in collaborazione con la Libreria Volante di Lecco.

Dopo le serate dedicate agli autori Valeria Tron a luglio e Paolo Malaguti all’inizio di settembre, questo appuntamento ha visto la partecipazione dell’editor della rivista “The Passangers”, Marco Agosta, e della scrittrice e promotrice della cultura montana, Marina Marpurgo. L’evento ha offerto un’importante opportunità di confronto e approfondimento sul tema della montagna, arricchendo il panorama culturale locale grazie alla collaborazione con le associazioni Cai Osa e Sev.

In questa occasione, la sezione locale del Club Alpino Italiano ha inaugurato ufficialmente la nuova sede sociale, situata in un’ala del Centro Culturale. Negli ultimi quattro anni, quest’area è stata oggetto di significativi lavori di restauro e riqualificazione degli spazi, rendendola accogliente per i soci e i simpatizzanti. Alla presenza del sindaco Cesare Colombo, il presidente Gianfranco Rusconi ha effettuato il tradizionale taglio del nastro tricolore.

La nuova sede, situata al primo piano dell’ala affacciata sul parco di via Fatebenefratelli, è composta da due locali dedicati alla segreteria e all’aula consiliare, uniti da un’area più ampia che funge da punto di accoglienza. I membri del Cai esprimono entusiasmo per il nuovo spazio, affermando: “La nuova sede presenta un design sobrio e accogliente, e ci auguriamo che diventi nuovamente un luogo di incontro per i soci e per tutti gli appassionati di montagna”. La serata si è poi conclusa con un aperitivo e un brindisi finale.

Infine, l’ultimo appuntamento della rassegna si svolgerà sabato 19 ottobre presso il rifugio Sev di Pianezzo. Il giorno seguente, domenica 20 ottobre, si terrà il raduno in cima al Monte Moregallo, intitolato “Vivi il Moregallo”, organizzato dalla Sezione Cai di Valmadrera.