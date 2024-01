Valmadrera: stagione culturale al via tra conferme e novità

Ricco il calendario delle iniziative e degli eventi che animeranno il 2024

VALMADRERA – L’amministrazione comunale di Valmadrera ha presentato la Stagione Culturale 2024, un programma variegato che spazia dalla musica al teatro, dalla storia all’intrattenimento, coinvolgendo la comunità in iniziative culturali di spessore. La delibera di giunta n.8 del 15 gennaio ha delineato le linee guida di questo nuovo percorso che abbraccia diversi ambiti e forme espressive.

Tra le iniziative già confermate, spiccano eventi di approfondimento e commemorazione, come la serata dedicata a Sciesopoli in occasione della “Giornata della memoria” il 24 gennaio e la conferenza dello storico Andrea Bienati per la “Giornata del ricordo” il 9 febbraio.

Una collaborazione speciale con la Parrocchia di Valmadrera/Cine Teatro Artesfera e le famiglie di Giancarlo Ratti e Mario Dell’Oro porta alla proposta di una rassegna teatrale in memoria del duo valmadrerese di teatro amatoriale, il 2 marzo, il 17 marzo e il 5 aprile.

Il mese di marzo vedrà la celebrazione della Festa della Donna con lo spettacolo teatrale “Tugnin, l’anima di Antonia” sulla poetessa Antonia Pozzi, in collaborazione con le associazioni CIF di Lecco e AVIS di Valmadrera in programma il 6 marzo presso il Fatebenefratelli.

In occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo), è prevista una mostra del Meeting per la Pace e Cooperazione tra i Popoli di Rimini dedicata al giudice e Beato Rosario Livatino, oltre a un evento di sensibilizzazione e ricordo delle vittime della mafia.

La musica avrà un ruolo di primo piano con il concerto di Primavera del duo Wendy Allen e Giulia Ciaurro il 16 marzo e la terza edizione della Rassegna musicale con Direzione artistica del Maestro Rocco Carbonara, dedicata alla musica classica, nei giorni 13, 20 e 24 aprile.

La cultura letteraria sarà valorizzata attraverso la prosecuzione della rassegna dedicata agli editori locali, incontri con autori, letture animate, gruppi lettura e la collaborazione con le scuole da parte della Biblioteca. Si promuoveranno anche visite guidate a siti culturali del territorio.

Verra proposta la Nuova edizione della “Rassegna dei Giovani musicisti del territorio” in collaborazione con il Corpo musicale Santa Cecilia di Valmadrera (nel mese di aprile, presso il Fatebenefratelli).

Ci sarà la prosecuzione della rassegna dedicata agli editori locali, avviata nel 2023 con tre ulteriori serate (21 febbraio, 20 marzo, 17 aprile, presso il Fatebenefratelli); così come gli incontri con autore, letture animate, gruppi lettura, collaborazione con le scuole da parte della Biblioteca e la promozione visite guidate a siti culturali del territorio quali il Centro culturale Fatebenefratelli, l’Orto Botanico, il Santuario di San Martino, Non mancgeranno eventi di promozione degli interventi conclusi e/o in fase di realizzazione all’Orto Botanico, con l’associazione Luce Nascosta a supporto dei volontari.

Forte anche il sostegno alle iniziative proposte da enti ed associazioni del territorio: prosegue la collaborazione per la realizzazione della Stagione Teatrale e del Cineforum della Parrocchia di Valmadrera tramite il Cineteatro Artesfera, con un ricco calendario.

Verrà dato sostegno ai gruppi dell’Associazione Nazionale Alpini di Civate e Valmadrera, che propongono il 27 gennaio presso il Cine Teatro Artesfera due repliche dello spettacolo “Il sergente della neve” tratto dal romanzo di Mario Rigoni Stern a cura di Roberto Squinzi.

Non macherà la collaborazione con la Biblioteca di Civate per la realizzazione di visite guidate domenicali presso dimore storiche delle provincie lombarde: 18 febbraio Villa Spalletti Trivelli di Arcore (MB); 17 marzo Villa Orsi e il borgo di Azzate (Va); 21 aprile Villa Pesenti Agliaroli a Paladina (Bg).

Ad integrazione al Piano Diritto studio, il Comune collabora inoltre alla realizzazione da parte dell’Associazione Mikrokosmos di due concerti da camera nel weekend del 23-24 marzo e di una lezione concerto il 25 marzo rivolta alle scuole secondarie di 2°grado nell’ambito del progetto provinciale “Insieme con la musica 2024”.

“Il sostegno alle iniziative proposte da enti ed associazioni del territorio conferma la volontà dell’amministrazione di coinvolgere attivamente la comunità nella vita culturale di Valmadrera”, spiegano gli assessori ai Servizi Bibliotecari Raffaella Brioni e alla Cultura Marcello Butti.

Il 2024 porterà anche una nuova rassegna di incontri con autori locali, il cui primo ciclo verrà realizzato già nei primi mesi dell’anno: sono aperte da oggi le candidature.

Possono presentare la loro opera scrittori della Provincia di Lecco che abbiano pubblicato fra il 2020 e il 2024. Il ciclo di incontri verrà pubblicizzato gratuitamente sui canali di comunicazione comunali. Tutti i dettagli e i requisiti sono riportati nell’avviso pubblicato sulla homepage del sito del Comune di Valmadrera e qui allegato.

Il 2024 si preannuncia quindi come un anno ricco di eventi culturali che sapranno soddisfare gli appassionati di musica, teatro, letteratura e impegno sociale.