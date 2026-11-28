Nuovi appuntamenti con la Human Library

“La risposta delle scuole è stata davvero eccezionale”

VALMADRERA – Proseguono con una partecipazione significativa le attività di promozione della lettura e di valorizzazione della cultura promosse dalla Biblioteca Civica di Valmadrera, che coinvolgono scuole, giovani e cittadini attraverso proposte diversificate, accomunate dal desiderio di avvicinare le persone ai libri, alle storie e al piacere della conoscenza.

Oltre 400 alunni agli incontri con Dino Ticli

Si è concluso con un’adesione davvero significativa il ciclo di incontri con l’autore e divulgatore scientifico Dino Ticli, promosso nel mese di novembre nell’ambito delle attività rivolte alle scuole del territorio.

L’iniziativa ha registrato l’adesione di tutte le classi della scuola primaria statale “Leopardi” e della scuola primaria paritaria “CIMA”, per un totale di 20 classi coinvolte e circa 400 alunni partecipanti, oltre ai rispettivi insegnanti. Gli incontri, ospitati al Centro Culturale Fatebenefratelli nel corso di tre mattinate, si sono articolati in sei appuntamenti differenziati per fasce d’età.

Attraverso i libri Fogliolina, Il più forte è il mio papà, Il dono dei Neandertal e Sette giorni a Piro Piro, Dino Ticli ha accompagnato i bambini in percorsi che hanno intrecciato narrativa, scienza, ambiente e storia, stimolando curiosità, domande e dialogo diretto con l’autore.

“La risposta delle scuole è stata davvero eccezionale – sottolinea l’assessore alla Cultura Marcello Butti -. L’adesione di tutte le classi dei due istituti testimonia l’attenzione verso le proposte culturali della Biblioteca e il valore riconosciuto alla lettura come strumento di crescita personale, conoscenza e cittadinanza”.

L’iniziativa si inserisce nel programma che la Biblioteca propone ogni anno alle scuole del territorio, con visite guidate, percorsi di conoscenza della biblioteca, prestiti dedicati alle classi, letture animate e incontri con autori e illustratori.

Human Library: le storie di “Radici in cammino” sono diventate libri da ascoltare

Anche la Human Library, la Biblioteca Umana, prosegue il suo percorso di incontro e condivisione. Giovedì 26 novembre, al Centro Culturale Fatebenefratelli, circa 30 persone hanno partecipato all’incontro con tre testimoni del progetto “Radici in cammino”, promosso dall’associazione Amici della Calabria di Valmadrera.

I tre ospiti hanno condiviso le proprie esperienze di vita, raccontando storie di migrazione, partenze, incontri e integrazione. Testimonianze personali che hanno permesso di ripercorrere una parte importante della storia del territorio e delle tante persone che hanno lasciato la propria terra per costruire un futuro altrove.

Tra il pubblico erano presenti anche ragazzi del CFP Aldo Moro, che collaborano al progetto Human Library e che hanno potuto ascoltare e confrontarsi direttamente con i protagonisti di queste storie.

Il prossimo appuntamento: protagonisti i ragazzi del CFP Aldo Moro

Il percorso della Human Library continuerà lunedì 14 dicembre, alle ore 14.30, presso la Sala Ingresso del Centro Culturale Fatebenefratelli, con un nuovo incontro che vedrà questa volta proprio i ragazzi del CFP Aldo Moro nel ruolo di libri umani.

Saranno loro a raccontarsi e a condividere con il pubblico esperienze di adolescenza, migrazione e integrazione, ma anche sogni, passioni, malattia e speranza. Storie personali, percorsi di vita e vissuti differenti che offriranno l’occasione per conoscere realtà spesso lontane dalla propria esperienza e guardare il mondo da nuovi punti di vista.

Nella Human Library, infatti, i libri sono persone in carne e ossa: si possono ascoltare, incontrare e interrogare, dando vita a un dialogo diretto che aiuta a superare stereotipi e pregiudizi e favorisce la conoscenza reciproca.

Un’occasione aperta alla cittadinanza per riscoprire il valore dell’ascolto e dell’incontro, nella convinzione che ogni storia meriti di essere conosciuta e possa diventare un’opportunità di arricchimento per tutta la comunità.