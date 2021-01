Valmadrera. Un evento on-line per celebrare il giorno della memoria

Racconto-lettura a due voci “…ed intorno il filo spinato”

Sul palco “virtuale” la compagnia teatrale “Pandemonium Teatro”

VALMADRERA – L’amministrazione comunale di Valmadrera propone l’evento “…ed intorno il filo spinato”, organizzato dalla Compagnia Teatrale “Pandemonium Teatro”, mercoledì 27 gennaio 2021, in occasione della Giornata della Memoria.

Lo spettacolo è sviluppato come un racconto-lettura a due voci, ambientato in un campo di sterminio nazista, luogo fisico e metafisico definito dal filo spinato. Dentro lo spazio racchiuso dal filo spinato, elettrificato o no, elemento di separazione dal fuori, dal reale, dalla Vita Normale, sono passati milioni di Esseri Umani, la maggior parte per poche ore, una piccola minoranza resistita fino all’abbattimento di quella barriera. Una barriera, un ostacolo, una linea di separazione apparentemente fragile ma decisamente inviolabile, tra la libertà e la vita infernale del campo.

E di questa vita, anzi della Vita Vissuta dagli Esseri Umani circondati da quel filo spinato e che hanno resistito fino a poterla raccontare, leggeremo le testimonianze seguendo un percorso fatto di parole chiave: Angoscia, Arrivo, Appello, SS, Freddo, Fame, Filo Spinato…Perché, a distanza di settanta anni da quegli avvenimenti, il tempo sta lentamente ma inesorabilmente cancellando tutti i Testimoni, e quindi ognuno di noi deve fare qualcosa per tramandarne la Memoria.

“Quello che possiamo fare noi teatranti è, nel tempo di un incontro, diventare il mezzo per far rivivere ancora una volta le testimonianze, e chi ci ascolterà diventerà a sua volta un testimone: per non dimenticare”.

L’evento si terrà su piattaforma online: il link per accedervi sarà pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Valmadrera https://www.facebook.com/comunevalmadrera a partire dalle ore 19 del 27 gennaio.