Valmadrera. ‘UNI3’ e rassegna musicale: due appuntamenti al Fatebenefratelli

Tanta cultura in compagnia al Fatebenfratelli di Valmadrera

‘Virtuosismo, eleganza e divertimento’ nel secondo incontro musicale. Presentato il libro ‘Valtellina terra di vigne’ per il nono incontro UNI3

VALMADRERA – Valtellina e musica saranno protagonisti la prossima settimana al Fatebenefratelli. Dopo il successo del primo appuntamento dedicato ai Beatles, arriverà il secondo incontro della ‘Rassegna Musicale 2023’, giunta alla seconda edizione, organizzata dall’assessorato alla Cultura e curata dal maestro Rocco Carbonara, docente di conservatorio.

Si intitolerà ‘Virtuosismo, eleganza e divertimento’, e vedrà l’esecuzione di un concerto per clarinetto e trio d’archi con musiche di Hoffmeister, Mozart, Schubert e Crusell. Sul palco il Quartetto Stadler, composto da Rocco Carbonara al clarinetto, Igor Della Corte al violino, G. Roberto Mazzoni alla viola, e Annamarie Bernadette Christian al violoncello. L’appuntamento è per venerdì 5 maggio alle ore 21.00 nella Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli.

Terzo e ultimo appuntamento sarà ‘Tra musica colta e musica popolare’: la selezione di brani spazierà da Mozart, Bach, Piazzolla ai Beatles e ai Metallica e verrà eseguita dal Clarionet Ensemble, con direttore Massimo Mazza, programmato per venerdì 12 maggio.

L’ingresso è libero e senza prenotazione.

Sempre nello stesso luogo, in occasione del nono incontro dell’Università della Terza Età di Valmadrera ‘UNI3’, gli organizzatori dell’intera rassegna Gianni Magistris e Rita Bosisio proporranno la presentazione del libro ‘Valtellina terra di vigne’.

La Valtellina, con le sue pendenze vertiginose, i terreni aspri e l’infinito susseguirsi di muretti a secco è la più estesa area viticola terrazzata d’Italia. I vini della Valtellina sono prodotti principalmente con le uve Nebbiolo, localmente dette chiavennasche, nei vigneti a terrazzo lungo le pendici media e bassa valle. La maggior parte dei vini prodotti sono rossi: sono rari i bianchi e assenti i rosati. Tra i più noti vanno citati: Valtellina superiore DOCG con le sue sottozone Inferno, Grumello, Sassella, Valgella, e Maroggia; e lo Sforzato di Valtellina, ottenuto con uva passita. La Valtellina, oltre all’importanza commerciale e storica come via per l’Europa Centrale, è stata luogo di villeggiatura di illustri personaggi, che si ritroveranno nella pubblicazione.

Verranno proposte letture tratte dal libro: L’inno di Enzo Biagi; A piedi in Valtellina, di Mario Soldati; A una bottiglia di Sassella del 1848, di Giosuè Carducci e molte altre ancora.

L’incontro si terrà mercoledì 10 maggio alle ore 15.00, presso la Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli.