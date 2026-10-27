Valmadrera, il jazz e lo swing tornano protagonisti con “Cuivres Tour”

Una serata dedicata al jazz americano e all’epoca dello swing

Venerdì 6 novembre alle 21 al Centro Culturale Fatebenefratelli

VALMADRERA – Valmadrera si prepara ad accogliere una serata dedicata ai grandi classici del jazz americano. Venerdì 6 novembre, alle 21, il Centro Culturale Fatebenefratelli ospiterà il concerto “Cuivres Tour – I grandi del Jazz dai V-Disc all’era dello Swing”, inserito nella rassegna “La Musica Riparte Sottocasa 2026. Viaggio tra valli, fiumi, lago… e altro”, promossa dall’Orchestra Sinfonica di Lecco.

Organizzata dal Comune di Valmadrera, la serata accompagnerà il pubblico attraverso alcune delle pagine più celebri della tradizione jazzistica statunitense, ripercorrendo l’epoca delle grandi orchestre e dello swing, che ha lasciato un segno profondo nella storia della musica del Novecento. Il programma prevede brani di George Gershwin, Cole Porter, Henry Mancini, Scott Joplin e J. Gray.

Protagonista del concerto sarà l’Insieme Strumentale di San Giovanni, diretto dal Maestro Silvio Romeo. La formazione proporrà un percorso musicale all’insegna del ritmo e dell’eleganza, evocando le atmosfere dei grandi club jazz e delle sale da ballo dell’epoca swing.

“La nostra Stagione Culturale sta portando avanti ormai da alcuni anni l’impegno di offrire un programma musicale ricco, vario e di qualità, e la collaborazione consolidata con questa rassegna va nella direzione da noi auspicata”.

L’ingresso è libero.