L’esposizione sarà visitabile dal 5 all’8 dicembre al Centro Culturale Fatebenefratelli

Inaugurazione sabato alle 10.30 con la critica d’arte Angiolina Petecchia

VALMADRERA – Nove artiste, nove percorsi creativi e un unico spazio espositivo per raccontare la varietà dell’espressione artistica femminile. Il Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera ospiterà dal 5 all’8 dicembre 2026 la mostra collettiva “Arte al Femminile”, iniziativa promossa dal Comune di Valmadrera che riunisce interpreti accomunate dalla passione per l’arte, ma caratterizzate da stili, tecniche e sensibilità differenti.

L’esposizione propone un itinerario attraverso linguaggi espressivi diversi: dalla pittura figurativa al realismo, dal paesaggismo all’astrattismo, passando per suggestioni surrealiste e composizioni dalle forme più libere. Anche sul piano delle tecniche la proposta è articolata, con opere realizzate a olio, acquerello e pastello, oltre a lavori di decorazione su porcellana.

A esporre saranno Antonella Biffi, Iris Dell’Oro, Miriam Selvetti, Daniela Daledo, Ornella Mazzoleni, Liliana Motta (Litta), Cinzia Valsecchi Ziti, Egle Scerelli (Scegle) e Patrizia Dell’Oro (Patis’).

La mostra nasce dall’incontro di esperienze artistiche eterogenee, che permettono di accostare interpretazioni differenti della realtà e della creatività. Dalla ricerca figurativa alla rappresentazione del paesaggio, fino alle composizioni astratte e alle atmosfere surrealiste, il percorso espositivo invita i visitatori a confrontarsi con opere che esprimono visioni ed emozioni attraverso tecniche complementari.

L’inaugurazione è fissata per sabato 5 dicembre alle 10.30. La presentazione sarà affidata alla critica d’arte Angiolina Petecchia, che accompagnerà l’apertura ufficiale dell’esposizione.

La mostra sarà visitabile fino a martedì 8 dicembre, con apertura al pubblico dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per dare visibilità alle diverse esperienze creative femminili del territorio e valorizzarne il contributo alla vita culturale della comunità. Un appuntamento che si inserisce nel ruolo del Centro Culturale Fatebenefratelli come spazio dedicato all’incontro, al dialogo e alla promozione delle attività artistiche e culturali.