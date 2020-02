Valmadrera. Presentata la nuova stagione culturale e teatrale

Il 5 marzo “Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show”

l programma presentato è destinato ad arricchirsi

VALMADRERA – Nei giorni scorsi l’assessore alla cultura del comune di Valmadrera Marcello Butti ha presentato la Stagione Culturale e Teatrale 2020. Il programma presentato, destinato ad arricchirsi di nuovi appuntamenti ancora da definire nella seconda metà dell’anno, riprende alcuni punti di forza delle stagioni precedenti come il ricco calendario di spettacoli teatrali, portando però una rinnovata attenzione a temi di rilevanza sociale.

“Fare cultura significa significa portare benessere a una società – ha detto il sindaco Antonio Rusconi – e la stagione culturale con il suo nuovo taglio sociale vuole perseguire proprio questo intento”.

Fiori all’occhiello di questi primi mesi della stagione saranno il “Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show”, previsto per giovedì 5 marzo presso il cineteatro Artesfera. Tappa da non perdere anche il concerto gratuito del 21 giugno “Le Quattro Stagioni di Vivaldi” che si terrà presso Villa Gavazzi con il primo violinista del Teatro alla Scala di Milano Fulvio Liviabella e la prima arpista del teatro di Zurigo Federica Sainaghi nell’incantevole serra.

Di particolare rilievo anche la mini rassegna nel mese di maggio, che si articolerà in uno spettacolo teatrale sulla vita di Alda Merini e un concerto tributo a Fabrizio De Andrè ad ingresso gratuito. Questi due spettacoli, come altri appuntamenti della stagione, hanno come filo conduttore una direzione ostinata e contraria, come avrebbe detto De Andrè.

Il calendario della stagione

Gennaio/febbraio/marzo/maggio rassegna “ Amare Si può ancora? Come e perché?” in collaborazione con la parrocchia

in collaborazione con la parrocchia 22 febbraio spettacolo “Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere” presso il Cineteatro Artesfera

5 marzo spettacolo “Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show” presso il Cineteatro Artesfera

A partire dal 7 marzo Mostra fotografica “Il silenzio assordante della violenza” contro la violenza sulle donne

7 marzo “Le figure femminili nei Promessi Sposi “ letture a cura di Gianfranco Scotti serata in collaborazione con il C.I.F

8 marzo – Serata sulla lotta alla mafia in collaborazione con Libera e con la toccante testimonianza di Marisa Fiorani (madre di una ragazza, vittima della criminalità, uccisa nell’ambito del narcotraffico)

21 marzo serata di testimonianza di Serena Gioia, giovane ragazza di Annone Brianza colpita da malattia degenerativa

28 e 29 marzo Master Class a cura della musicista Carol Bergamini e del maestro Paolo Beschi e rivolta a bambini delle scuole valmadreresi primaria e secondaria

28 marzo serata concerto del violoncellista di fama e livello internazionali Paolo Beschi

18 aprile spettacolo “L’uomo, la bestia e la virtù” di Luigi Pirandello presso il Cineteatro Artesfera

22 aprile presentazione del libro “Separazione. Sempre al tuo fianco” dell’accademica Costanza Marzotto

17 maggio spettacolo gratuito su Alda Merini al Centro Fatebenefratelli

22 maggio concerto tributo a De Andrè, presso il Cineteatro Artesfera, ad ingresso gratuito

Metà Maggio – Rassegna dei giovani musicisti

10 giugno spettacolo dei Legnanesi presso il Cineteatro Artesfera

21 giugno concerto “Quattro Stagioni di Vivaldi” presso Villa Gavazzi

Giugno – Mostra fotografica sull’India, a cura del fotografo professionista Ian Stuart

L’Assessore Butti, infine, ha ringraziato per la loro collaborazione il vicesindaco Raffaella Brioni e la responsabile d’area Katia Cesana.