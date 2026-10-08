Valmadrera, riparte UNI3: Paolo D’Anna apre la nuova stagione con Ligabue

L’incontro inaugurale è in programma mercoledì 14 ottobre alle 15 all’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli

D’Anna porterà in scena “Ligabue. I colori della follia”, accompagnato dal fisarmonicista, autore e compositore Sartirani

VALMADRERA – Riparte a Valmadrera l’Università della Terza Età UNI3, con l’edizione 2026/27 che prenderà il via mercoledì 14 ottobre. Il primo appuntamento della nuova stagione è fissato alle 15 all’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli, dove sarà protagonista Paolo D’Anna con lo spettacolo “Ligabue. I colori della follia”.

D’Anna, già ospite della rassegna negli anni passati, sarà accompagnato da Ivan Cristian Sartirani, fisarmonicista, autore e compositore.

Al centro dello spettacolo ci sarà la figura di Antonio Ligabue, considerato il capofila dell’arte naif in Italia, pur rimanendo difficilmente riconducibile a schemi e canoni prestabiliti. La sua vicenda personale e la sua produzione artistica saranno raccontate attraverso uno spettacolo che mette in luce la particolare forza espressiva delle sue opere.

Ligabue non studiava, non socializzava e parlava con gli animali, intrattenendosi anche in soliloqui. Con il pennello, però, riusciva a esprimere il proprio mondo interiore attraverso una pittura caratterizzata da una forte potenza evocativa. Le sue tele, secondo la presentazione dello spettacolo, restituiscono dolore, paura e una forma di bellezza primitiva, anticipando per alcuni aspetti l’espressionismo.

Paolo D’Anna è poeta, scrittore, autore e regista teatrale. Fin da giovane si è impegnato anche in campo sociale, collaborando con realtà come Telethon, Anffas e Medici Senza Frontiere. Nel corso della sua attività artistica ha inoltre collaborato con Alda Merini, Franco Loi, Vincenzo Consolo e Padre David Maria Turoldo.

Tra i suoi lavori figurano “Caravaggio. Un genio ribelle”, “L’odore della notte”, omaggio a Pier Paolo Pasolini, “Il muro di Alda” e “La stanza del padre”.

Ad accompagnare D’Anna sarà Ivan Cristian Sartirani, originario di Ponte San Pietro, che ha iniziato a suonare la fisarmonica a 12 anni, seguendo la passione del padre. Successivamente ha approfondito lo studio del pianoforte al Conservatorio di Milano. Nel corso della sua attività ha collaborato con diverse orchestre come fisarmonicista ed è autore di brani da ballo e composizioni per pianoforte e musica d’insieme.

Con l’appuntamento del 14 ottobre prenderà quindi il via il nuovo calendario di UNI3 Valmadrera, promosso dall’Amministrazione Comunale di Valmadrera.

Il programma proseguirà mercoledì 28 ottobre, sempre alle 15 e nella stessa sede, con “A Santiago qualcuno mi attende”. Protagonista sarà Giuditta Scola, appassionata di fotografia e montagna, che racconterà la propria esperienza lungo il Camino di Santiago di Compostela.