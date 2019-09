Lo spettacolo ‘L’Arte di Realizzare l’Impossibile’ di Walter Rolfo apre la 2^ Stagione Teatrale di Valmadrera

Appuntamento alle ore 21, biglietti acquistabili su Idea in Più

VALMADRERA – Prenderà il via il prossimo venerdì 4 ottobre la seconda Stagione Teatrale al Cine Teatro Artesfera di Valmadrera con uno spettacolo coinvolgente, adatto a tutti dai più piccoli ai più grandi, “L’Arte di Realizzare L’Impossibile” di e con Walter Rolfo con la regia di Alessandro Marrazzo.

Quali sono i limiti della nostra mente? Che cosa ci è precluso? Utilizzando la filosofia propria del pensiero illusionistico viene svelato il segreto per ottenere nella nostra vita risultati altrimenti impossibili. L’Arte di realizzare l’Impossibile, scritto con Alessandro Marrazzo, è una sintesi di 11 anni di studi e ricerche nel campo della percezione e delle neuroscienze. Lo spettacolo crea in ogni spettatore una nuova convinzione: il cervello è una macchina perfetta con potenzialità inespresse, basta conoscerne i segreti.

Questa filosofia è diventata uno spettacolo teatrale dove la magia ne è sia fil rouge che effetto speciale. Una formidabile palestra in cui gli spettatori si eserciteranno insieme Walter Rolfo, campione nel campo dell’illusionismo, ad abolire il “non si può fare” dal proprio stile di vita per imparare a trovare la strada giusta che porta alla realizzazione dell’impossibile.

Cenni biografici

Walter Rolfo prestigiatore, presentatore, formatore, giornalista e autore televisivo, è laureato in Ingegneria al Politecnico di Torino. E’ stato invitato a tenere lo speech conclusivo dell’edizione 2013 del TEDx Trastevere ed è Detentore di tre Guinness World Record ottenuti nel campo dell’illusionismo. Coach ed esperto in processi percettivi, unisce creatività e innovazione, legate alle sue radici nel pensiero filosofico illusionistico, alla razionalità del pensiero costruttivo, derivante dalla sua formazione ingegneristica. Autore, conduttore e produttore televisivo per Rai, Mediaset e Sky, con più di 1.000 programmi all’attivo, è fondatore e presidente di Masters of Magic, una società di consulenza nel campo del management e della comunicazione. È consulente di grandi aziende e coordinatore didattico e docente del Master «Emozioni, percezione e l’arte dell’impossibile» alla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano.

Info per acquisto biglietti : on-line sito www.ideainpiu.it. Tutti i posti sono numerati. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 333/9363281

QUI la locandina