Valmadrera, torna “Cinema sotto il cielo d’estate”: quattro serate al Fatebenefratelli

Ogni martedì sera dal 5 al 26 agosto

L’ingresso alle quattro serate è gratuito

VALMADRERA – Torna a Valmadrera l’appuntamento con il cinema estivo. Anche per il 2026 l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con LTM – Lecchese Turismo Manifestazioni, Fondazione Telethon e con il contributo della Banca di Credito Cooperativo Valle del Lambro – Gruppo BCC Iccrea, propone la nuova edizione della rassegna “Cinema sotto il cielo d’estate”.

La manifestazione si svolgerà nel mese di agosto presso il Centro Culturale Fatebenefratelli, con quattro serate dedicate al grande cinema e proiezioni in programma alle ore 21. L’iniziativa punta a offrire alla cittadinanza momenti di svago e condivisione durante le serate estive, attraverso una selezione capace di alternare cinema d’autore, animazione e pellicole adatte a tutta la famiglia.

Il calendario prenderà il via martedì 5 agosto con “Parthenope” (2024) di Paolo Sorrentino. Il film racconta il lungo percorso di vita di Parthenope, donna nata a Napoli nel 1950, attraverso incontri, passioni e disillusioni, con una riflessione sulla bellezza, sul tempo e sulla ricerca della propria identità.

Secondo appuntamento martedì 12 agosto con “IF – Gli amici immaginari” (2024), commedia fantasy diretta da John Krasinski. Una storia dedicata al valore dell’immaginazione, in cui una giovane protagonista scopre di poter vedere gli amici immaginari abbandonati dai bambini cresciuti e decide di aiutarli a trovare nuovamente qualcuno capace di credere in loro.

Martedì 19 agosto sarà la volta de “Le assaggiatrici” (2025), diretto da Silvio Soldini e tratto dal romanzo di Rosella Postorino. Ambientato durante la Seconda guerra mondiale, il film racconta la vicenda delle donne incaricate di assaggiare il cibo destinato a Hitler, affrontando temi come paura, sopravvivenza e dignità umana.

La rassegna si chiuderà martedì 26 agosto con “Dragon Trainer” (2025), versione live action del celebre film d’animazione ispirato ai romanzi di Cressida Cowell. Al centro della storia l’amicizia tra il giovane vichingo Hiccup e il drago Sdentato, un legame capace di superare diffidenze e antichi pregiudizi.

Tutte le proiezioni saranno a ingresso libero e gratuito. In caso di maltempo gli appuntamenti si svolgeranno presso l’adiacente Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli.