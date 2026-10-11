Valmadrera, tre autori presentano i loro libri alla rassegna “Scrittori Locali 2026”

Venerdì 16 ottobre, dalle 17 alle 19, allo Spazio FBF del Centro Culturale Fatebenefratelli il quarto incontro della rassegna promossa dalla Biblioteca Civica

Tre libri dedicati all’adozione e all’affido, all’autostima e alla ricerca interiore. Al termine delle presentazioni spazio alle domande del pubblico e al firmacopie

VALMADRERA – Tre autori del territorio e altrettanti libri dedicati alle relazioni, alla crescita personale e alla ricerca interiore. Venerdì 16 ottobre, dalle 17 alle 19, lo Spazio FBF del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera ospiterà il quarto appuntamento della rassegna “Scrittori Locali 2026”, promossa dalla Biblioteca Civica. Protagonisti dell’incontro saranno Claudia Galli, Monica Milanta e Luigi Tocchetti, che presenteranno le rispettive opere e incontreranno il pubblico.

Tra le opere presentate figura “A cavallo di due sedie. Racconti di adozione e di affido” di Claudia Galli, un volume che raccoglie sei anni di testimonianze nate dal progetto “Parola ed Arte”. Attraverso i racconti di ragazzi, genitori, insegnanti e operatori, il libro affronta il tema dell’adozione e dell’affido da prospettive differenti, restituendo esperienze di accoglienza, relazioni familiari, gioie e sofferenze legate a questi percorsi.

Le testimonianze prendono avvio da una domanda apparentemente semplice, “Se fossi un animale, che animale saresti?”, diventando occasione per raccontare esperienze personali e punti di vista diversi. Un insieme di voci che invita il lettore ad ascoltare e comprendere la complessità delle storie legate all’adozione e all’affido.

Con “E se ti lasciassi semplicemente amare?”, Monica Milanta propone invece una riflessione sul rapporto con sé stessi e sulla capacità di accogliere l’amore. Il libro affronta temi come l’autostima, la fiducia personale e la tendenza a costruire difese emotive per proteggersi dalle delusioni. Attraverso riflessioni, esperienze e strumenti di crescita personale, l’autrice invita a riconoscere questi meccanismi e a ritrovare una maggiore fiducia in sé stessi.

Completa il programma Luigi Tocchetti, autore di “Eternamente immutabile”, un’opera dedicata all’introspezione e alla dimensione spirituale dell’esistenza. Il libro nasce da un percorso di trenta giorni durante i quali, secondo quanto raccontato nella presentazione dell’opera, l’autore ha aperto ogni mattina un taccuino, annotato la data e trascritto contenuti che gli venivano dettati. Ne emerge una riflessione sulla consapevolezza di sé e su quella dimensione profonda dell’essere umano che, nel percorso proposto dall’autore, va oltre la realtà materiale.

Pur affrontando argomenti diversi, le tre pubblicazioni condividono l’attenzione alla persona e alle esperienze che ne accompagnano il percorso di vita. Dalle storie di adozione e affido alla ricerca dell’autostima, fino alla riflessione interiore, l’incontro offrirà al pubblico tre prospettive sul valore delle relazioni e della conoscenza di sé.

L’appuntamento si inserisce nel programma di “Scrittori Locali 2026”, iniziativa della Biblioteca Civica di Valmadrera pensata per valorizzare gli autori legati al territorio e favorire occasioni di confronto diretto con i lettori.

Al termine delle presentazioni sarà lasciato spazio alle domande del pubblico e al firmacopie con gli autori.