Valmadrera, un weekend all’insegna dei Gemellaggi

Il 20 settembre Valmadrera accoglie le delegazioni di Francia, Germania, Gran Bretagna

Il programma prevede tornei di tennis, tavole rotonde e visite al territorio con l’obiettivo di rafforzare i legami culturali e istituzionali

VALMADRERA – Valmadrera si prepara ad un weekend speciale, dedicato ai gemellaggi internazionali: per la prima volta saranno presenti contemporaneamente le delegazioni delle tre città gemellate, da Chateauneuf Les Martigues in Francia, a Weissenhorn in Germania fino all’ultima gemellata Buckingham in Gran Bretagna.

Tra gli ospiti, i tennisti del Tennis Club di Buckingham che parteciperanno al torneo di ritorno al TC88 di Valmadrera, replicando l’incontro dell’anno scorso in Gran Bretagna. Con loro saranno presenti anche il fondatore del gemellaggio inglese e il presidente del circolo artisti di Buckingham.

La delegazione francese sarà composta dal Sindaco e alcuni componenti della giunta municipale, mentre dalla Germania arriveranno il terzo sindaco con due rappresentanti del comitato gemellaggio tedesco.

In occasione delle presenza di tutte le città gemellate, le delegazioni parteciperanno all’evento Prospettiva Europa, organizzato lo stesso weekend da Progetto Valmadrera. L’iniziativa prevede una tavola rotonda, con la presenza del sindaco di Valmadrera, dove si parlerà di Europa attraverso racconti di esperienze e storie condivise da altre nazioni europee.

Il comitato gemellaggi di Valmadrera è pronto ad accogliere le tre diverse delegazioni per la prima volta insieme, creando spazi non solo di ufficialità, ma anche di convivialità e scambio. Non mancheranno momenti di conoscenza del territorio lecchese e delle bellezze del lago.