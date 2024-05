Valsassina: arriva il festival del fumetto GRRRigna Comics

Il 31 maggio, 1 e 2 giugno la seconda edizione del GRRRigna Comics

Numerosi ospiti del calibro di Stefano Turconi, Teresa Radice, Alessandro Piccinelli e tanti altri prestigiosi fumettisti

PASTURO – Fumetto protagonista in Valsassina. Tutto pronto per la seconda edizione del GRRRigna Comics, festival diffuso del fumetto che animerà Pasturo, Cremeno e Barzio il 31 maggio, 1 e 2 giugno. Fumettisti di fama, sceneggiatori, illustratori, e poi seminari, laboratori, firmacopie, e ancora musica e animazione per un fine settimana pensato per appassionati di tutte le età, anche per i curiosi pronti a riscoprire un mondo forse troppo presto dimenticato. Tutti gli eventi sono gratuiti e in caso di pioggia si svolgeranno al coperto.

La locandina dell’edizione 2024 ha svelato da tempo il nome di uno degli ospiti più attesi: a realizzarla, appositamente per il festival valsassinese, la matita di Stefano Turconi, che insieme a Teresa Radice forma una delle coppie più affiatate e apprezzate del fumetto italiano. Viaggiatori curiosi, lettori onnivori e sognatori indomabili, Turconi e Radici partono alla scoperta di un bel po’ di mondo, zaino e scarponi. Dal camminare insieme al raccontare insieme il passo è breve. A quattro mani scrivono e disegnano per “Topolino”, poi dal loro covo creativo, la Casa senza nord, nascono le graphic novel pubblicate per Bao (Viola Giramondo, Il Porto Proibito, Non stancarti di andare, La terra il cielo i corvi) e per bambini due volumi della serie Orlando Curioso, e Tosca dei Boschi che debutta in Francia prima che in Italia. Tutti titoli di successo e premiati a più riprese.

Ospite di prestigio è anche Alessandro Piccinelli, illustratore comasco che ha esordito in Bonelli con Tex per poi ereditare, nel 2016, le copertine di Zagor dal suo creatore Gallieno Ferri. Un graditissimo ritorno per il pubblico del GRRRigna Comics è quello del maestro Claudio Villa, copertinista di Tex, questa volta in un inedito incontro-scontro generazionale con il figlio Marco Villa, anche lui illustratore dal grande talento. Classe 1992, Marco è stato capace di affermarsi in un settore dove figli che intraprendono le orme dei padri sono estremamente rari. A moderare il dibattito Davide Barzi, sceneggiatore e storico del fumetto apprezzato in fiere e festival di tutta Italia.

L’elenco dei numerosi ospiti prosegue con due autori Tatai Lab accompagnati da Emanuele Tenderini: spazio ai manga e allo stile giapponese con Ilaria Gelli, cresciuta nella Lucca riferimento mondiale del fumetto, mentre dal disegno si passa all’animazione con l’eclettico Francesco Castelli.

Per l’inaugurazione, venerdì sera al cineteatro di Pasturo, un momento di approfondimento e leggerezza insieme agli youtuber Kuro e Pelati&Fumetti – all’anagrafe Fabio Tomea e Umberto Brunelli – in una chiacchierata attorno alla storia del fumetto, alla passione per la nona arte e a come avvicinarvisi, o ri-avvicinarvisi, in età non più giovane.

Al GRRRigna Comics spazio anche per due realtà lecchesi. Presentazione al Coe di Barzio per la biografia a fumetti di Javier Zanetti, edita da centometri edizioni, casa editrice indipendente del fumetto sportivo che vuol distruggere gli stereotipi di genere e sulla disabilità. Il ricavato delle vendite di “PUPI – Nato sotto una stella cadente” sosterrà la fondazione PUPI tramite cui l’ex capitano dell’Inter e la moglie Paula aiutano i bambini di strada nelle periferie argentine.

Insieme all’editore Stefano Colombo saranno presenti l’autore Gianluca Alzati e il disegnatore Settemmezzo.

La piazza di Cremeno si animerà invece con la proposta di Lario Ludens, associazione impegnata nel diffondere la passione per i giochi da tavolo e di ruolo, in ottica di socializzazione e integrazione. Confermato dopo l’enorme adesione dello scorso anno il laboratorio di fumetto per bambini curato dalla illustratrice barziese Olga Arrigoni Neri L’oratorio di Barzio ospiterà invece “Arte in Crescita”, la mostra degli elaborati degli studenti della scuola media di Cremeno.

Non mancheranno momenti di svago come l’animazione di Isa Bubble Show e un sabato sera di festa con le sigle dei cartoni animati: sul palco dell’oratorio di Barzio l’energia dei Banana Split. Cartoon cover band tra le più affermate del panorama nazionale, i Banana Split celebrano con il tour 2024 i vent’anni di carriera, i loro concerti sono appuntamento fisso nei Comics di tutta Italia e vantano collaborazione con Cristina D’Avena, Giorgio Vanni e I Cavalieri Del Re.

QUI PER LA PROGRAMMAZIONE

QUI PER LA LOCANDINA