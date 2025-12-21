A Barzio inaugurata la ‘Mostra delle Mostre’, con oltre 500 opere da oltre 30 comuni

L’inaugurazione oggi presso la sede della Comunità Montana

BARZIO – Barzio “cuore pulsante” della creatività giovanile con Arte Libera, la “mostra delle mostre” ideata e curata dal critico d’arte Fabio Durante. Un evento di grande valore culturale e sociale che ha visto protagonisti 504 giovani artisti, provenienti da oltre 30 comuni, tutti accomunati dalla passione per l’arte e dalla voglia di esprimersi liberamente attraverso il colore e la fantasia.

La manifestazione, ospitata presso la Sala Pensa al primo piano della sede della Comunità Montana di Barzio, ha rappresentato un vero e proprio viaggio nell’immaginario dei ragazzi fino ai 14 anni, che hanno partecipato alla mostra-concorso con centinaia di tele, trasformando l’esposizione in un mosaico di emozioni, idee e linguaggi visivi diversi.

Alla cerimonia inaugurale, svoltasi domenica 21 dicembre, erano presenti numerose autorità istituzionali a testimonianza dell’importanza del progetto per tutto il territorio. Hanno partecipato i sindaci Pier Luigi Artana (Pasturo), Michele Polvara (Cassina Valsassina), Mauro Artusi (Primaluna), Elide Codega (Premana), Sergio Galperti (Cortenova) e Antonio Pasquini (Casargo). Per il Comune di Introbio erano presenti Antonella Invernizzi e Fabio Canepari, presidente della Comunità Montana, che ha ospitato l’iniziativa.

Fondamentale il lavoro della giuria, composta da Antonella Ticozzi, Carolina Riva e Irene Colombo, chiamate a valutare le opere con sensibilità e attenzione, valorizzando l’impegno e l’originalità di ogni giovane partecipante. La manifestazione ha visto anche la presenza di Don Bruno, a sottolineare il forte legame tra comunità, educazione e cultura.

