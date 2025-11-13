A Barzio la presentazione del libro “Ho cercato la verità” di Enrico Baroncelli

Un racconto storico ambientato in Valsassina ai tempi di Diocleziano
Appuntamento a venerdì 14 novembre
BARZIO – In arrivo la presentazione del libro “Ho cercato la verità” di Enrico Baroncelli, che si terrà venerdì 14 novembre alle ore 14:30 presso il Centro Aggregazione Anziani di Barzio “Il Ritrovo”, in via Roma 44.
Si tratta di un racconto storico ambientato in Valsassina ai tempi dell’imperatore Diocleziano. Il libro è in vendita nelle edicole di Barzio e Introbio al prezzo di 12 euro.
L’ingresso è libero e gratuito.