A Barzio la presentazione del libro “Ho cercato la verità” di Enrico Baroncelli

(Image by Pexels from Pixabay)
Un racconto storico ambientato in Valsassina ai tempi di Diocleziano

Appuntamento a venerdì 14 novembre

BARZIO – In arrivo la presentazione del libro “Ho cercato la verità” di Enrico Baroncelli, che si terrà venerdì 14 novembre alle ore 14:30 presso il Centro Aggregazione Anziani di Barzio “Il Ritrovo”, in via Roma 44.

Si tratta di un racconto storico ambientato in Valsassina ai tempi dell’imperatore Diocleziano. Il libro è in vendita nelle edicole di Barzio e Introbio al prezzo di 12 euro.

L’ingresso è libero e gratuito.

