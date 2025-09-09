A Barzio l’Open Day dell’Accademia Musicale Valsassina

Musica, canto e danza per tutte le età

L’iniziativa si svolgerà domenica 14 settembre

BARZIO – L’Accademia Musicale Valsassina celebra l’apertura delle iscrizioni per l’anno accademico 2025/2026 con un doppio appuntamento nella sua sede di Via Roma 42 a Barzio, che si terrà domenica 14 settembre dalle ore 16 alle 18:30. Alle 16 si esibiranno i Maestri e gli allievi dei corsi professionali, seguiti dall’Open Day dedicato ai corsi di musica, canto e danza, in programma dalle 17 alle 18:30.

L’Accademia, punto di riferimento nel territorio per la didattica musicale moderna e la formazione nelle arti dello spettacolo, apre le sue porte a chi desidera scoprire da vicino le attività offerte. Durante l’Open Day sarà possibile partecipare a lezioni di prova gratuite, visitare la struttura e le aule, incontrare i docenti e ricevere tutte le informazioni dettagliate sui programmi di studio.

Come sempre, l’Accademia punta su qualità, esperienza e innovazione, offrendo un’ampia e variegata proposta formativa. I percorsi, specifici per ogni fascia d’età e livello, includono anche soluzioni personalizzate per soddisfare ogni esigenza e ambizione.

Tra le proposte: corsi di canto, chitarra, batteria, pianoforte, laboratori ritmici e musicali per bambini dai 3 ai 6 anni, teoria, armonia, solfeggio, ear training, musica d’insieme e masterclass integrative. Non mancano inoltre le discipline legate alla danza, con corsi di hip hop, danza moderna e propedeutica/gioco danza, pensati per bambini, ragazzi e adulti.

A partire dal 15 settembre, la segreteria sarà aperta dal lunedì al giovedì, dalle 14 alle 20, per fornire informazioni e accogliere le nuove iscrizioni.

Concerto e Open Day si svolgeranno regolarmente anche in caso di maltempo. L’evento è patrocinato dal Comune di Barzio, mentre l’inizio ufficiale delle lezioni e dei corsi è fissato per lunedì 29 settembre.

Per info: 0341 997057 / WhatsApp (solo messaggi/No chiamate) 389 8351704 / mail: info@accademiamusicalevalsassina.it / sito: www.accademiamusicalevalsassina.it