A Morterone la nuova opera dell’artista Michel Verjux

Dopo la mostra del 2012, al Museo d’Arte Contemporane all’Aperto l’installazione “Pliée découpée: à hauter d’homme (corps et vide)”

MORTERONE – Dopo la mostra del 2012 di Michel Verjux “Nocturne a Morterone” che prevedeva un intervento di quattro proiezioni luminose sulle facciate di altrettanti edifici dislocati nella vallata in modo che, da un medesimo punto d’osservazione, si potesse coglierle tutte con lo sguardo “dentro l’immenso cielo notturno”‌, il Museo d’Arte Contemporanea all’Aperto di Morterone continua con la sua programmazione e quest’anno l’artista francese ha installato, all’esterno della Casa dell’Arte, una nuova opera dal titolo “Pliée découpée: à hauter d’homme (corps et vide)”, 2022, acciaio inox, 200x266x133 cm.

Michel Verjux dal 1983 concepisce la sua opera come intervento luminoso ma in questa occasione vuole indagare con nuovi termini l’idea di vuoto, luogo e spazio in dialogo con l’ambiente esterno e in relazione alla architettura della Casa dell’Arte, inaugurata nel 2021.

La scultura, realizzata con una lastra di acciaio inox piegata e tagliata da fessure semicircolari, intende evidenziare come “si renda percepibile, praticabile e intellegibile il ‘fatto’ che il ‘vuoto’, il ‘luogo’ o lo ‘spazio’ siano ‘necessari’ per gli oggetti e i corpi, per la loro esistenza, la loro posizione e il loro movimento.”