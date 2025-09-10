A Varenna e Casargo si è chiusa la 2^ edizione della Scuola di Didattica della Fisica “Federico Cesi”

Dal 4 al 6 settembre lezioni e laboratori tra CFPA di Casargo e Villa Monastero

“Strumento prezioso per aggiornare e migliorare le pratiche didattiche”, ha detto Adamo Castelnuovo dell’Ufficio Scolastico

VARENNA /CASARGO – Si è chiusa sabato a Varenna e Casargo la seconda edizione della Scuola di Didattica della Fisica “Federico Cesi”, promossa dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco in collaborazione con la Provincia di Lecco. Dal 4 al 6 settembre, il CFPA di Casargo e Villa Monastero di Varenna hanno ospitato lezioni, laboratori e momenti culturali rivolti a docenti, studiosi e ricercatori.

L’iniziativa ha coinvolto circa cinquanta insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado provenienti da tutta Italia – dalla Sicilia al Lazio fino al Nord del Paese – confermando la dimensione nazionale di questa esperienza formativa giunta al secondo anno.

Il programma ha alternato fisica contemporanea, laboratori didattici, approfondimenti storici ed epistemologici. Tra gli atenei coinvolti, Università dell’Insubria, Università di Bergamo, Università di Bologna e Università di Trento. Un elemento distintivo è stato l’intreccio fra scienza e arti: grazie alla collaborazione con Teatro Invito, giovedì 4 settembre è andato in scena uno spettacolo di teatro scientifico, seguito da un reading teatrale nella serata di venerdì 5 settembre.

“Questa Scuola – sottolinea il Provveditore agli studi della Provincia di Lecco Adamo Castelnuovo – ha rappresentato un’occasione preziosa per gli insegnanti, che hanno potuto maturare nuove competenze, confrontarsi e migliorare le proprie pratiche didattiche. È stato anche un momento per costruire un dialogo con il mondo delle imprese, riducendo la distanza tra scuola e lavoro e guardando con maggiore fiducia a un futuro condiviso. In particolare, i corsi dedicati alla fisica contemporanea e alla meccanica quantistica hanno offerto ai docenti strumenti di aggiornamento di alto livello, in un contesto unico come quello di Casargo e Villa Monastero”.

La formula residenziale – che ha unito l’accoglienza del CFPA di Casargo con la cornice di Villa Monastero di Varenna – ha favorito un clima di condivisione e confronto, rendendo l’esperienza significativa sul piano scientifico e umano.

“Siamo orgogliosi di aver ospitato la seconda edizione della Scuola di Didattica della Fisica – afferma il presidente del CFPA di Casargo, Francesco Maria Silverij – È stata un’importante occasione per valorizzare la nostra struttura come luogo di formazione e di accoglienza, capace di rappresentare l’eccellenza del territorio anche a livello nazionale. La presenza di insegnanti provenienti da tutta Italia ha confermato come il CFPA sia in grado di supportare manifestazioni di alto livello, rafforzando al tempo stesso la rete di relazioni tra scuole, università e istituzioni”.

La Scuola di Didattica della Fisica “Federico Cesi” si è confermata così un appuntamento di rilievo per la formazione dei docenti e la diffusione di una cultura scientifica dinamica, interdisciplinare e aperta al dialogo con la ricerca.