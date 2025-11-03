Al via la 34^ Maratona Telethon: a Ballabio il concerto inaugurale

Concerto dal titolo “Armonie d’Autunno”

Appuntamento a sabato 8 novembre alle 21

BALLABIO – Prende il via la 34^ Maratona Telethon della Provincia di Lecco con il suo primo evento. Sabato 8 novembre, alle ore 21, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Ballabio Inferiore, si terrà il concerto corale “Armonie d’Autunno” (terza edizione), con la partecipazione del Coro Valsassina, del Coro Femminile Futura di Lecco e del Coro Voci nel Tempo di Cortenova.

Un impegno costante che continua a coinvolgere l’intera provincia di Lecco. Sono 92 i Comuni aderenti, includendo anche i 13 Comuni bergamaschi confinanti, e oltre 150 le iniziative già organizzate nel corso del 2025.

“Stiamo portando la voce della solidarietà nelle scuole, incontrando ogni anno almeno 12 mila studenti di ogni ordine e grado per promuovere i valori della ricerca e della partecipazione” spiegano gli organizzatori.

Questa è Lecco, una provincia che ogni anno sostiene con straordinaria passione la raccolta fondi per Telethon, tanto da essere, da ben 26 anni, la prima città in Italia per donazioni pro capite. Telethon è impegnata nella ricerca di cure per le oltre 7 mila malattie genetiche rare oggi conosciute. I risultati raggiunti negli ultimi anni hanno permesso di sviluppare terapie per alcune di queste patologie e di salvare più di 170 bambini provenienti da tutto il mondo, grazie alle cure offerte dalla clinica Telethon presso l’Ospedale San Raffaele di Milano.

I coordinatori sottolineano il senso profondo dell’iniziativa: “Cosa c’è di più prezioso che salvare la vita a bambini la cui unica ‘colpa’ è essere nati con una malattia genetica rara? In un momento storico in cui i valori umani sembrano vacillare, il nostro impegno è continuare a dare senso, speranza e futuro a chi affronta queste sfide sin dalla nascita. Per questo chiediamo ancora una volta il sostegno di tutti, affinché la missione di Telethon possa proseguire”.

La prossima occasione per contribuire sarà sabato 8 novembre, alle ore 21, a Ballabio, nella Chiesa di San Lorenzo. L’evento è organizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune di Ballabio e dell’Unità Pastorale di Ballabio.

Il concerto riunirà tre cori con identità musicali diverse, capaci però di fondersi creando momenti corali di grande intensità. Protagonisti saranno: Coro Valsassina, compagine interamente maschile da 56 anni presenti sulle scene e da anni considerato uno dei cori più importanti e titolati della nostra regione; Coro Futura, compagine lecchese interamente femminile nata da soli 3 anni ma già capace di ritagliarsi uno spazio di tutto rispetto nel panorama dei cori locali; Coro Voci nel tempo, compagine mista di Cortenova.

“Il coro, grazie all’unione della presenza di voci maschili e femminili riesce sempre a stupire proponendo un repertorio davvero ampio” spiegano i coordinatori.

A dirigere tutte le formazioni sarà Maria Grazia Riva, figura di spicco del panorama corale, il cui prestigioso curriculum sarebbe impossibile riassumere in poche righe. Sarà lei il filo conduttore che unirà gli oltre 80 coristi protagonisti del concerto. A presentare la serata sarà Susanna Valle.

“La musica e il canto corale parlano il linguaggio del cuore, non seguono regole, se non quella di lasciarsi guidare dal ritmo delle emozioni. Vi aspettiamo per condividere un momento di armonia e bellezza. Lasciatevi emozionare” concludono i coordinatori dell’evento.

Ingresso libero.