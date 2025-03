Alla scoperta del mondo delle api: corso base a Barzio

Un corso in quattro incontri, dal 15 marzo al 12 aprile, per imparare i segreti dell’apicoltura a Barzio

L’Università della Terza Età di Valsassina organizza un corso di apicoltura per principianti, con lezioni teoriche e un’esperienza in apiario

BARZIO – Un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di natura e biodiversità: la sede valsassinese dell’Università della Terza Età organizza un “Corso base di apicoltura”, un’iniziativa che offre l’occasione di avvicinarsi al mondo delle api e scoprire i segreti di un’attività tanto affascinante quanto essenziale per l’ecosistema.

Il corso sarà tenuto dal dottor Maurizio Ghezzi e si articolerà in quattro incontri, previsti per sabato 15, 22 e 29 marzo, e sabato 5 aprile, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso la Comunità Montana di Barzio, in via Fornace 2. A questi incontri si aggiungerà una giornata pratica in apiario, fissata per il 12 aprile.

L’iniziativa si propone di fornire le conoscenze di base necessarie per comprendere l’affascinante universo delle api e la loro importanza per l’ambiente. Il programma prevede un percorso che partirà dalla scoperta degli “abitanti dell’alveare” (15 marzo), per poi affrontare le “nozioni di pratica e tecnica apistica” (22 marzo). Il terzo appuntamento (29 marzo) sarà dedicato alle “malattie delle api, prevenzione e cura”, mentre il 5 aprile si parlerà di “smielatura e prodotti dell’alveare”. La chiusura del corso, prevista per il 12 aprile, offrirà ai partecipanti la possibilità di sperimentare direttamente sul campo con una giornata di “pratica in apiario”.

L’apicoltura rappresenta un settore sempre più centrale nella tutela della biodiversità e nella lotta contro il declino delle api, insetti fondamentali per l’impollinazione e la salute degli ecosistemi.

Per iscriversi e ottenere maggiori informazioni, è possibile visitare il sito web www.unitrevalsassina.it o scrivere all’indirizzo e-mail info@unitrevalsassina.it.