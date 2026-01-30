Allison Orlandi, la giovane poetessa di Pasturo apprezzata a livello nazionale

“Fin da quando ero ragazzina mi viene così semplice scrivere quello che sento e provo”

Pasturo si candida a diventare il “paese delle poetesse”: “Mi hanno sempre affascinato le opere di Antonia Pozzi”

PASTURO – A Pasturo c’è una giovane penna che da anni vince premi e riconoscimenti partecipando con le sue composizioni ai maggiori concorsi di poesia. Allison Orlandi, talentuosa poetessa valsassinese, si sta facendo strada nel panorama culturale nazionale.

Cresciuta ai piedi della Grigna, Allison ha iniziato a scrivere fin dall’adolescenza. Nella poesia ha trovato uno strumento di esplorazione personale e di dialogo con il mondo esterno. I suoi testi affrontano temi universali, l’identità, l’amore, la fragilità con uno sguardo intimo e radicato nel momento. Sin da adolescente Allison Orlandi ha avuto un riscontro positivo da critici e addetti ai lavori in numerose rassegne culturali. La studentessa universitaria di Scienze Psicosociali della Comunicazione in Bicocca, racconta con semplicità e naturalezza la nascita di questa passione e abilità.

“Mi è sempre venuto naturale, da quando ero ragazzina mi veniva così semplice scrivere quello che sentivo e provavo – racconta Allison Orlandi -. La mia è una poesia espressiva, mi nasce di getto. Avevo iniziato quasi per curiosità a iscrivermi ai primi concorsi, e ho notato da subito un grande apprezzamento verso la mia arte. Questo è stato uno stimolo per proseguire e screscere negli anni. Sentirti apprezzati da persone del settore, da critici e intenditori è stato uno dei motivi che mi ha aiutata a non arrendermi, a credere e coltivare il mio dono”.

Quello di Allison è un talento che lei stessa spiega con il sorriso e semplicità: “Non saprei nemmeno come raccontarlo, mi viene di getto. E’ naturale per me scrivere su me stessa, dare sfogo alle mie emozioni”.

Ciò che colpisce maggiormente della sua scrittura è la capacità di unire immagini semplici a una forte intensità emotiva. Una poesia accessibile, ma mai banale, che invita il lettore a riconoscersi. Pasturo si candida così a diventare il paese delle poetesse, due voci femminili, in epoche differenti, ma accomunate dall’amore per la stessa terra: “Ho sempre avuto interesse per le opere di Antonia Pozzi e per tutto il movimento culturale che ha generato nel mondo della poesia. Forse è anche la bellezza di questi paesaggi che viviamo e ammiriamo che alimenta la nostra arte, la nostra sensibilità”.

Nel contesto culturale moderno Allison rappresenta un segnale incoraggiante e dimostra che la poesia non è una pratica dimenticata o antica: “La scrittura è rifugio. Quando mi sento sovrastare da emozioni scrivo. E’ un modo per esprimere la vera me e lasciar emergere tutta la mia sensibilità. Inoltre partecipare a concorsi e rassegne è una bella occasione di confronto con persone di ogni età e cultura, è stimolante e arricchente”.

Molte delle sue poesie sono state pubblicate in diverse antologie. Elencare tutti i premi e riconoscimenti ricevuti dalla giovane poetessa dal 2018 a oggi sarebbe quasi impossibile. Esordio nel 2019 come vincitrice assoluta, nella sezione giovani, con la poesia “La Crisalide” al Premio Internazionale di Letteratura “Per troppa vita che ho nel sangue”, dedicato alla poetessa Antonia Pozzi. Prima classificata ad ex aequo, sezione giovani, nell’VIII Premio Internazionale di Poesia e Narrativa “I Fiori sull’acqua”, con la poesia “Radici”. Sempre nel 2019 si aggiudica il premio “Giovani Promesse”, con la poesia “Come se fossi poesia”, nella VI edizione del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti.

Nel 2023 vincitrice assoluta del Premio Giovane Poeta, nella categoria Giovani, nell’VIII edizione del “Premio Stellina International Award”, con la poesia “Allergia d’inverno”. Nel 2024 riceve la menzione speciale nella X edizione del Premio Letterario di Poesia e Narrativa “Città di Arcore”, sezione Poesia inedita Giovani, con la poesia “Inverno”. Nel 2025 ha ricevuto il Diploma d’Onore con Menzione d’Encomio, nell’VIII edizione del Premio Internazionale “Michelangelo Buonarroti”, con la poesia “Quello che sei per me”.

Menzione d’Onore anche nella IX edizione del Premio Internazionale di Letteratura “Per troppa vita che ho nel sangue”, con la poesia “I tuoi spigoli”. Primo premio ex-aequo, nella sezione Giovane autore, della II edizione del Premio Letterario Internazionale Itinerante “Parole in Transito”, con la poesia “Quello che sei per me”.

PRIMA CHE LA NOTTE CHIUDESSE I MIEI OCCHI

Poesia con cui Allison venne proclamata vincitrice nella sezione giovani del “Premio Internazionale Poesia” dell’anno 2023.

Prima che la notte chiudesse i miei occhi,

sprofondavo nei labirinti del tuo cuore

e mi persi nel cercarmi.

Sanguinava il mio petto addolorato

e le vertigini inciampavano sulla mia pelle

perché correvano troppo velocemente.

Sperando che gli incubi mi facessero dormire,

fingevo di non conoscerti.

Ma troppo nera la pioggia che cadeva dal cielo,

troppo tenue era il sole,

troppo deboli le onde

che cercavano di raggiungere la spiaggia.

Nell’attesa di giungere a riva,

mi copri la bocca con le tue mani

e mi stringi al tuo petto.

Morta in quell’abbraccio

che speravi di darmi,

mi accorsi che non stavo sognando.