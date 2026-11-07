Ballabio, dal Comune 100 euro per i libri di testo agli studenti di prima media

Stanziati 3.200 euro per i 32 ballabiesi che inizieranno la prima media
“Importante sostenere il futuro dei nostri ragazzi”, dichiara il sindaco Bussola
BALLABIO – Tutti i ragazzi residenti a Ballabio e iscritti alla prima classe della scuola secondaria di primo grado riceveranno un contributo straordinario di 100 euro per l’acquisto dei libri di testo.
“Lo studio è fondamentale per la crescita e per il futuro dei nostri ragazzi. Come Amministrazione comunale crediamo sia importante sostenerlo e favorire il percorso scolastico dei giovani con interventi concreti a beneficio delle famiglie”, dichiarano congiuntamente il Sindaco Giovanni Bruno Bussola e l’Assessore all’Istruzione Pinuccia Lombardini.
L’iniziativa rientra nel Piano per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2026/2027 ed è volta ad aiutare le famiglie nell’affrontare le spese per i libri di testo che, specialmente nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria, risultano particolarmente onerose.
Il contributo viene riconosciuto a tutti gli alunni aventi diritto, senza limiti legati all’ISEE. Il Comune, che dedicherà all’iniziativa un importo complessivo pari a 3.200 euro, nei prossimi giorni contatterà le famiglie dei 32 minori interessati per acquisire il codice IBAN necessario all’erogazione del contributo, prevista entro la fine del 2026.
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