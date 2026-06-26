Banda Party 2K26: festa con il Corpo Musicale S. Cecilia di Barzio

Sabato 4 luglio presso l’Oratorio San Giovanni Battista

Specialità da gustare e musica con la band pop-folk lecchese Aquaraja

BARZIO – E’ in programma il Banda Party 2K26, evento organizzato dal Corpo Musicale S. Cecilia di Barzio sabato 4 luglio presso l’Oratorio San Giovanni Battista di Barzio (via Milano).

La cucina sarà aperta dalle ore 19 con diverse specialità da gustare in compagnia e, a seguire, la serata proseguirà con musica dal vivo con il gruppo Aquaraja giovane band pop-folk lecchese. Nati sotto l’influenza della musica di Davide Van de Sfroos, propongono un mix di cover italiane, grandi classici e brani inediti scritti sia in italiano che in dialetto laghée. Hanno fatto la loro comparsa nel panorama musicale locale affermandosi in vari contest della provincia di Lecco, come la vittoria al concorso Giugarock e le partecipazioni a eventi e festival del territorio.

La serata rappresenta un momento di incontro e socialità per trascorrere una serata estiva all’insegna dell’allegria.