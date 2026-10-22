Barzio, banda e cori insieme per la “Missa Sancta Cecilia”: aperte le adesioni

Le prove si terranno all’auditorium parrocchiale di Barzio

BARZIO – Il Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio, il Coro Nives di Premana e il Coro Vandelia stanno per mettersi al lavoro per preparare un momento musicale di grande suggestione.

Insieme, infatti, eseguiranno la “Missa Sancta Cecilia” di Jacob de Haan: un brano importante, che la banda di Barzio ha scelto per celebrare il proprio 140° anniversario di fondazione, il prossimo anno. E che ha deciso di condividere con i due cori. Formazioni che, nel 2027, a loro volta festeggeranno i relativi anniversari di fondazione: il 70° per quanto riguarda il Coro Nives, e il decimo per il Coro Vandelia.

Per rendere ancora più unica l’esecuzione, i tre sodalizi hanno deciso di invitare anche chi non fa parte dei gruppi a unirsi a loro. Chiunque avesse doti canore e fosse appassionato di canto, quindi, potrà aderire al progetto che culminerà nell’esecuzione della “Missa Sancta Cecilia” in occasione del tradizionale concerto di Pasqua a Barzio, domenica 28 marzo 2027; e nel bis in programma a Premana il 10 aprile 2027.

Le prove si terranno all’auditorium parrocchiale di Barzio, il 12 dicembre e il 16 gennaio, dalle 14 alle 18; il 16 dicembre, il 27 gennaio, il 12 e il 17 febbraio, il 17 e il 24 marzo, dalle 20.30 alle 23.

Per adesioni è possibile contattare il numero 339.6638088, entro il prossimo 31 ottobre.