Barzio. Gli esploratori di Akakor Geographical Exploring protagonisti a La Fucina

Incontro con il presidente di Akakor, Lorenzo Epis, e Soraya Ayub
L’appuntamento per giovedì 28 agosto alle ore 21 all’oratorio di Barzio
BARZIO – Nell’ultimo percorso culturale del giovedì, La Fucina propone il 28 agosto, presso l’oratorio in via Milano 2, le avventure geografiche dell’Akakor Geographical Exploring. Un team di esploratori con particolari interessi verso il mondo sotterraneo, subacqueo e le aree più remote della Terra.
L’associazione Akakor, nata nel 1992 e composta da ricercatori volontari, è impegnata nella diffusione della cultura sul patrimonio naturale ed archeologico. Per tale ragione le proprie iniziative sono state pubblicate sulle maggiori riviste mondiali e sui più importanti siti internet di settore. I loro membri hanno, inoltre, ottenuto una forte presenza televisiva sia in Italia che all’estero.
“I successi esplorativi di questi ultimi anni hanno fatto sì che, attraverso pubblicazioni, filmati, manifestazioni e incontri, l’associazione sia stata conosciuta ed apprezzata, non solo a livello locale, ma anche al di fuori dei confini nazionali attraverso consulenze, partecipazione a progetti, richieste di collaborazione a vario titolo da parte di governi, istituzioni e organizzazioni culturali e scientifiche”.
Epis sarà ospite della serata “Uomini ed esplorazioni ai confini del mondo” con Soraya Ayub. I due racconteranno grazie alla proiezione di immagini suggestive e clip video le storie raccolte da Akakor in tanti anni di viaggi.