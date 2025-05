Barzio, la Biblioteca compie 50 anni: tanti eventi per festeggiare

La ricorrenza il 25 maggio

L’assessore Marocco: “La Biblioteca è il cuore pulsante della comunità”

BARZIO – Cinquanta anni fa, nel maggio del 1975, apriva per la prima volta le sue porte la Biblioteca Comunale di Barzio e da allora non ha mai cessato di diffondere il piacere della lettura: 50 anni di prestito di libri e incontri con autori, laboratori con le scuole e club di lettura, ma anche manifestazioni culturali e sostegno alle associazioni. 50 anni di impegno inestimabile, come inestimabile è il fondo manzoniano che dà ulteriore pregio al già vasto patrimonio librario.

“Con grande entusiasmo – interviene l’assessore alla Cultura Francesca Arrigoni Marocco -, a nome dell’Amministrazione Comunale e della Commissione di Gestione della Biblioteca, sono lieta di annunciare una serie di eventi speciali pensati per celebrare il 50° anniversario di apertura della Biblioteca Comunale di Barzio, che ricorre esattamente domenica 25 maggio”.

Durante i sabati del mese a partire dal 10 maggio, la biblioteca offrirà alcuni incontri e attività culturali e ricreative aperte a tutta la comunità. In particolare il 10 e il 17 maggio sono previsti due ospiti di prestigio. Nel primo interverrà Chiara Faggiolani, docente di biblioteconomia presso il dipartimento di lettere e cultura moderna dell’Università Roma Sapienza curatrice di diversi studi di biblioteconomia sociale, per dialogare sull’importanza del ruolo che le biblioteche stanno assumendo nelle comunità come promotrici di relazioni e portatrici di benessere.

Nella settimana successiva l’incontro sarà curato da Christian Mascheroni, scrittore, autore televisivo e collaboratore con diverse agenzie di comunicazione. La sua rubrica “Non avere paura dei libri”, per il blog di Chicca Gagliardo “Ho un libro in testa”, è diventata un libro pubblicato da Hacca Edizioni. Sarà l’occasione per parlare della sua esperienza di lettore e scrittore, e di approfondire in particolare il tema del piacere della lettura.

Il terzo sabato sarà dedicato a ripercorrere la storia della biblioteca ascoltando le parole di chi ha fatto sì che questa istituzione vedesse la luce e progredisse nel tempo, un pomeriggio dedicato ai ricordi con la presenza di tanti “amici” della biblioteca.

Infine domenica 25 maggio, a chiusura di un anno di festeggiamenti iniziato il 15 febbraio 2024 con la ricorrenza del giorno della fondazione, le porte di Palazzo Manzoni e della Biblioteca resteranno aperte lungo la giornata in un open day che prevede diverse iniziative rivolte a bambini, ragazzi e adulti. La partecipazione a tutte le attività è gratuita e aperta a tutti.

“Queste iniziative – prosegue l’assessore Arrigoni Marocco – sono progettate per ricordare il nostro passato, celebrare il presente e guardare con speranza al futuro della biblioteca come cuore pulsante della comunità. Vorrei rivolgere un particolare ringraziamento al Sistema bibliotecario del territorio Lecchese per il sostegno e supporto che ci ha offerto nel pensare e realizzare questa serie di eventi. Desidero infine esprimere un caloroso ringraziamento a tutti coloro che si sono impegnati nel tempo a far prosperare la biblioteca e agli amici frequentatori della Biblioteca che partecipano attivamente alle proposte culturali e fruiscono dei servizi offerti invitando tutti ad unirsi a noi per celebrare 50 anni di cultura, conoscenza e comunità!”.

QUI TUTTO IL PROGRAMMA