Barzio. La Fucina Associazione Culturale presenta “Neve e Montagna. Le nostre passioni”

Storie, sport e suggestive immagini d’epoca dal Gruppo Alpino di Barzio

L’iniziativa si terrà giovedì 7 agosto alle ore 21

BARZIO – In arrivo un nuovo appuntamento firmato “La Fucina Associazione Culturale”, dedicato a tutti gli appassionati di montagna e sport. Protagonista sarà il Gruppo Alpino di Barzio con l’evento intitolato “Neve e montagna. Le nostre passioni”.

Una serata speciale durante la quale verranno narrate la storia del Gruppo, le esperienze degli atleti di ieri e di oggi, oltre ai progetti sportivi per il futuro. Il tutto sarà arricchito da suggestive immagini d’epoca.

L’iniziativa si terrà giovedì 7 agosto alle ore 21 presso l’oratorio di Barzio in via Milano 2. In caso di maltempo, l’evento sarà spostato nella Sala Civica di Palazzo Manzoni.

Ingresso libero