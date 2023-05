Barzio: recuperato il murales dedicato al Manzoni

L’intervento è stato voluto dall’amministrazione comunale in occasione del 150esimo della morte di Manzoni

Al lavoro l’artista Afran: i lavori non sono ancora ultimati per via di alcuni problemi dovuti all’infiltrazione d’acqua

BARZIO – E’ tornato a splendere il murales dedicato ad Alessandro Manzoni, posto all’ingresso del paese, all’incrocio fra via Provinciale e via Milano.

L’intervento di recupero è stato voluto dall’Amministrazione comunale in occasione del 150° anniversario della morte del grande scrittore, avvenuta a Milano il 22 maggio 1873, ed è stato eseguito da Afran, artista che è l’autore dell’opera originale.

“Questo lavoro di recupero era stato commissionato alcuni mesi fa e Afran lo ha eseguito nelle ultime settimane. Purtroppo, però, a intervento quasi concluso, le condizioni meteo sono peggiorate e la pioggia intensa ha messo in luce alcuni problemi – racconta il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia -. L’eccessiva presenza di acqua non drenata dal terreno ha causato delle infiltrazioni nel muro e in alcuni punti il murales è risultato danneggiato, a causa di rigonfiamenti della pittura. La cosa ci è stata segnalata dallo stesso Afran che ha proposto di completare comunque l’intervento. In quell’occasione provvederà anche a rimediare i danni causati dall’acqua”.

Ciò che ad Arrigoni Battaia più preme evidenziare, però, è un gesto di grande generosità e di amore per il proprio paese compiuto da Afran: “Di fronte all’accaduto ha proposto al Comune di non saldare il lavoro fin qui eseguito, ma di procedere al pagamento solo quando il recupero del murales sarà ultimato a regola d’arte, previo idoneo trattamento del muro per evitare infiltrazioni. Trovo che sia un gesto meritevole: ad Afran va il nostro ringraziamento per quanto realizzato fino a oggi e per quanto farà. Da non dimenticare, infine, un plauso per la bellezza del murales”.