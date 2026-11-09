Barzio, restaurata dagli Alpini la tela con San Francesco presso la cappelletta dei caduti

Restaurate la cappelletta, le epigrafi dei caduti e l’opera artistica all’interno

BARZIO – Svelato a Concenedo il restauro della tela della Deposizione nella cappelletta commemorativa dedicata ai caduti della prima guerra mondiale. La tela raffigura l’abbraccio mistico tra San Francesco e Gesù Cristo ed è stata realizzata negli anni Trenta del secolo scorso da un artista anonimo a cui vengono attribuiti anche alcuni affreschi nella chiesetta di Santa Maria Assunta poco distante. E’ invece certa la data della cappelletta, eretta dai fedeli di Concenedo nel 1926 in occasione settimo centenario dalla morte del Santo di Assisi.



Cento anni dopo, il Gruppo Alpini di Barzio e l’Amministrazione Comunale di Barzio, sollecitati della cittadinanza della frazione, hanno provveduto al restauro della cappelletta, delle epigrafi dei caduti e soprattutto dell’opera artistica all’interno, affidandosi alla Luzzana Restauri di Civate nelle persone del maestro Giacomo Luzzana e della restauratrice Catia Castellani.

La tela raffigurante la Deposizione copre l’intera parete di fondo del sacello. E’ verosimilmente realizzata su tela con tempera grassa, ovvero con una tempera addizionata con olii o resine naturali. L’effigie è stata eseguita alla fine degli anni 30 del novecento, come testimoniato dall’iscrizione presente nella parte inferiore riportante la dicitura “A. DE NOVA MCMX….”Quasi sicuramente si tratta dello stesso artista che dipinse due tele all’interno della Chiesa di S. Maria Assunta in Concenedo. Il dipinto, che misura cm. 235 x 145, rappresenta l’intenso abbraccio mistico tra San Francesco d’Assisi e Gesù Cristo, un tema classico dell’iconografia francescana che simboleggia la perfetta unione del Santo con la Passione di Cristo. Al centro della scena, la figura di Gesù si stacca parzialmente dalla croce: il braccio destro, sciolto dal chiodo, scende con delicatezza a cingere le spalle di Francesco, il quale stringe il corpo del Salvatore in un atto di profonda devozione. Il Santo è facilmente riconoscibile dal saio bruno e dalla tonsura; il suo piede sinistro è poggiato sopra un oggetto circolare di colore scuro, forse un globo terrestre, elemento che sottolinea la sua rinuncia definitiva ai beni del mondo e al potere temporale, o forse un oggetto metallico che richiama la vita di trincea, rimando alla dedicazione della cappella ove l’opera e di norma conservata. Sulla destra, un angelo sospeso tra le nubi osserva la scena reggendo, insieme ad un altro angioletto, un libro aperto; su quest’ultimo leggiamo il passo evangelico “qui non renuntiat omnibus quae possidet non potest meus esse discipulus”. Il tutto è immerso in un paesaggio crepuscolare, con una collina che digrada verso un orizzonte dove si intravedono profili architettonici lontani.