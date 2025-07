Barzio. Successo straordinario per “Canto D’Estate”

Un incontro corale tutto al femminile che unisce due realtà musicali e coinvolge la comunità valsassinese

Il concerto ha tracciato con chiarezza i percorsi musicali dei due cori

BARZIO – Ospite del Coro Femminile Vandelia nella serata di venerdì, il Coro Kastalia di Arezzo ha saputo incantare il pubblico e coinvolgere l’intera comunità valsassinese. Ancora una volta, il Vandelia colpisce nel segno con una scelta artistica di grande qualità.

La presidente del Vandelia, Cristina Barbini, ha voluto ringraziare il maestro Bussani, le coriste, gli organizzatori e gli sponsor, sottolineando: “Questa serata tutta al femminile resterà impressa nella memoria del nostro coro. Un incontro artistico riuscito, intenso e profondamente appassionato”.

“L’obiettivo di Canto d’estate, realizzato in collaborazione con la Comunità pastorale Maria Regina dei Monti e con il patrocinio del Comune di Barzio e della Consulta Musicale di Lecco, è stato, prima di tutto, aprirci a una realtà corale proveniente da un’altra regione italiana – spiega la presidente Cristina Barbini – Come già accaduto in passato, anche questa volta l’incontro con il Coro Kastalia di Arezzo, diretto dal M° Eugenio Dalla Noce, è nato dal desiderio di conoscere e confrontarci con un’esperienza diversa dalla nostra per repertorio e impostazione. Una grande opportunità per il Coro Vandelia, che ha sempre fatto dello scambio e della socializzazione il proprio punto di forza“.

Dedicato alla stagione estiva, il concerto ha tracciato con chiarezza i percorsi musicali dei due cori, valorizzando le peculiarità di alcuni brani che si adattavano perfettamente alle voci femminili, sia sul piano acustico che interpretativo. Merito, innanzitutto, di un programma curato con sensibilità dai maestri Francesco Bussani ed Eugenio Dalla Noce, pensato per raccontare al pubblico la ricchezza e l’attualità della musica corale femminile.

Il concerto si è tenuto nella suggestiva cornice della parrocchiale di Sant’Alessandro a Barzio, da sempre luogo accogliente per questo genere di eventi. Presente anche il parroco, don Lucio Galbiati, che ha ringraziato i cori per la splendida esibizione e, come di consueto, ha offerto un commento ricco di profondità. A sostenere l’iniziativa: Airoldi Metalli Group, BCC Valsassina, VAM srl, Pitek – Tecnologie per l’eccellenza, e Cori Lombardia.

A esprimere un apprezzamento per l’eccellente serata è stato anche Michele Casadio, presidente uscente della Consulta Musicale di Lecco, che ha lodato il progetto sia sotto il profilo tematico che organizzativo. Casadio ha voluto complimentarsi con il Vandelia, associato alla Consulta, definendolo una realtà che promuove con convinzione la coralità femminile, non solo come caratteristica organica, ma come un valore fondamentale. Questo impegno si riflette anche nella presenza di numerose coriste giovani, attivamente coinvolte negli aspetti direttivi e organizzativi del coro.

Particolarmente suggestive alcune delle partiture eseguite, tra cui brani di M. Maiero, B. de Marzi, S. Filippi, M. da Rold, A. Miglio, E. Piffaretti, B. Chilcott, E. Ugalde, O. Giejlo, G. Susana, A. Ramirez e M. Ferretti.

Il numeroso pubblico presente ha potuto apprezzare una significativa crescita artistica del Coro Vandelia, sempre più aperto ed entusiasta, che manifesta la propria vitalità associativa attraverso scambi e collaborazioni di questo tipo, guadagnandosi così crescente stima e riconoscimento.