Barzio. Torna “Saltimbarzio”: arte di strada, musica e festa per tutta la famiglia

Barzio si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, ospitando anche la gara canora dedicata ai giovani talenti

L’iniziativa si svolgerà sabato 6 settembre dalle 15

BARZIO – Ritorna “Saltimbarzio”, il tradizionale evento di chiusura dell’estate a Barzio dedicato agli artisti di strada, che si terrà sabato 6 settembre.

La manifestazione, pensata soprattutto per bambini e famiglie, animerà le vie e le piazze di Barzio con esibizioni di artisti, trasformando il paese in un palcoscenico a cielo aperto dove celebrare un’arte antica e affascinante.

Il programma prenderà il via alle 15 con gli artisti impegnati in performance simultanee che animeranno il pomeriggio. L’evento Saltimbarzio si chiuderà con uno spettacolo finale in Piazza Garibaldi alle 18:30.

La serata continuerà alle 20:45 nel parco giochi di via Provinciale con il Palio Canoro della Provincia di Lecco, una gara canora dedicata ai giovani, giunta ormai alla sua terza edizione.