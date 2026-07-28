Barzio, una serata con i “Promessi Sposi” per sostenere la ricerca Telethon

Il 31 luglio ai giardini di via Provinciale letture ad alta voce del capolavoro di Alessandro Manzoni

Presente anche un set fotografico con la storica imbarcazione “Lucia”

BARZIO – La letteratura incontra la solidarietà in una serata speciale organizzata nell’ambito delle iniziative a sostegno della Fondazione Telethon. Prosegue infatti in tutta la provincia di Lecco la Maratona Telethon città di Lecco 2026, giunta quest’anno alla sua 35ª edizione, con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare.

“La ricerca non può cambiare il passato, ma può cambiare il futuro di migliaia di famiglie”: è questo il messaggio che accompagna le numerose iniziative promosse sul territorio.

Tra gli appuntamenti in programma, quello di venerdì 31 luglio a Barzio sarà dedicato alla cultura, alla letteratura e alle tradizioni locali del lago di Como.

A partire dalle 20.30, il chiosco dei giardini di via Provinciale ospiterà una serata di letture ad alta voce tratte da “I Promessi Sposi”, il celebre romanzo di Alessandro Manzoni profondamente legato anche alla storia e ai paesaggi del territorio lecchese.

A guidare il pubblico tra le pagine del capolavoro manzoniano sarà la lettrice Francesca Negri, che accompagnerà i presenti alla scoperta delle vicende di Renzo e Lucia in un’atmosfera suggestiva e all’aperto.

L’iniziativa è promossa dal Gruppo Manzoniano Lucie di Lecco con il patrocinio del Comune di Barzio.

Per rendere ancora più speciale la serata, l’associazione allestirà un esclusivo set fotografico dedicato alla tipica imbarcazione “Lucia”, simbolo storico e inconfondibile del paesaggio lariano.

I partecipanti avranno così la possibilità di salire a bordo della storica barca e scattare una fotografia ricordo immersi nell’atmosfera evocata dalle pagine manzoniane.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito.