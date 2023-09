Bcc Valsassina. Visita al Cenacolo e le donne di Milano

VALSASSINA – Con la Bcc Valsassina in visita al Cenacolo e le donne di Milano. La gita si terrà il prossimo 4 ottobre con partenza intorno alle ore 13 dai vari paesi della Valsassina e arrivo a Milano intorno alle ore 15; quindi si procederà all’incontro con la guida per una visita di una Milano “insolita”.

La passeggiata ricostruirà le personalità delle donne che hanno reso celebre Milano per bellezza, grazia ed emancipazione (Isabella d’Aragona, Beatrice d’Este e Maria Callas per citarne qualcuna). Successivamente si raggiungerà la Basilica di Santa Maria delle Grazie dove poi sarà possibile ammirare “L’Ultima Cena”, sempre accompagnati dalla guida. A seguire, prima del rientro in Valle, verrà offerto un piccolo aperitivo.

Iscrizioni presso le filiali della banca. Per informazioni: tel. 0341/998.748 – email: segreteria@valsassina.bcc.it.

LA LOCANDINA CON TUTTE LE INFORMAZIONI