Capodanno in musica a Barzio: brindisi con il Corpo Musicale Santa Cecilia

Un brindisi musicale per salutare il 2026, con navetta gratuita per raggiungere il Palazzetto dello Sport
Appuntamento a giovedì 1° gennaio alle 21
BARZIO – L’arrivo del nuovo anno sarà celebrato con un appuntamento speciale: il Concerto di Capodanno 2026 “Brindisi in Musica”, che si terrà giovedì 1° gennaio alle ore 21 presso il Palazzetto dello Sport di Barzio, eseguito dal Corpo Musicale Santa Cecilia di Barzio sotto la direzione del Maestro Iose Ratti.
A partire dalle ore 20:30 sarà attivo il servizio navetta con fermate presso: Bar Stube – Ex Cinema – Garden Bar – Palazzetto.
“I migliori auguri di Buon Natale e buone feste” conclude il presidente Mario Tagliaferri.